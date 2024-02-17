كانوا في رحلة مدرسية.. 51 جريحا في حادث انحراف حافلة بولاية بجاية

أصيب 51 شخصا في حادث انحراف حافلة ببلدية أميزور بولاية بجاية، كانت تقل تلاميذ متوجهين في رحلة مدرسية إلى جيجل.

وأفاد بيان للحماية المدنية، السبت، أن مصالحه تدخلت على الساعة 7سا44د، من أجل حادث انحراف حافلة كانت تقل تلاميذ كانوا بصدد الذهاب في نزهة الى ولاية جيجل بالمكان المسمى سبت أقديم، بلدية ودائرة أميزور

خلف الحادث إصابة 51 شخصا، حيث تم إسعاف ونقل 30 ضحية من طرف مصالح الحماية إلى المستشفى المحلي، و21 ضحية تم نقلها من طرف المصالح الاستشفائية.