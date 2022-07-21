كان احتياطيا في مباراة الذهاب.. هل يُسافر “توبة” إلى فلسطين المحتلّة؟

لِمواجهة فريق صهيوني

أحمد توبة في إحدى الحصص التدريبية التي سبقت مباراة الذهاب (صورة نادي باشاكشهير).

تابع اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة مساء الخميس، من دكّة البدلاء، مباراة فريقه باشاكشهير التركي ونادي مكابي نتانيا الصهيوني.

وانتهت هذه المباراة التي لُعبت بِتركيا بِنتيجة التعادل بِهدف لِمثله، ضمن إطار ذهاب الدور الثاني من عمر مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي (ثالث المنافسات القاريّة بعد رابطة الأبطال والدوري الأوروبي).

وحمل المدافع أحمد توبة القميص رقم “59” لِنادي باشاكشهير التركي، لكنه تابع المباراة من دكّة البدلاء.

وتُجرى مباراة العودة بِمدينة نتانيا الصهيونية، أو بِالأحرى مدينة أم خالد الفلسطينية، مساء الخميس المقبل. فهل يُسافر أحمد توبة رفقة زملائه في النادي التركي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة؟

وفي سياق آخر، كانت إدارة نادي باشاك شهير التركي الخميس الماضي، قد أعلنت عن انتداب نجم منتخب ألمانيا سابقا مسعود أوزيل.

وأمضى صانع الألعاب أوزيل (33 سنة) عقدا، يلعب بِموجبه لِفريقه باشاك شهير حتى صيف 2023، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وكان مسعود أوزيل منذ جانفي 2021، يرتدي زيّ نادي فنربخشة التركي.

وهكذا سيُزامل مسعود أوزيل المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة، في فريق باشاك شهير.

وكان أحمد توبة قد انتقل مُؤخّرا إلى فريق باشاك شهير التركي، لِمدّة ثلاثة مواسم.

هل يلعب أمام فريق صهيوني؟

يُواجه فريق باشاك شهير التركي منافسه نادي مكابي نتانيا الصهيوني، بِرسم الدور الثاني من عمر مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكانت إدارة نادي باشاك شهير التركي في الفاتح من جويلية الحالي، قد أعلنت عن انتداب المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة (24 سنة) لِمدّة ثلاثة مواسم.

وتُجرى مباراة الذهاب بِتركيا في الـ 21 من جويلية الحالي، وتُقام مواجهة العودة بِفلسطين المحتلّة في الـ 28 من الشهر ذاته. فهل يتغيّب أحمد توبة عن المقابلتَين أم العكس؟

وقبل ذلك مساء الـ 10 من جويلية الحالي، خاض توبة ثاني مباراة له بِزيّ فريقه الجديد باشاك شهير، وحملت طابعا ودّيا ضد نادي أنطاليا سبور التركي. وانتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

وشارك توبة أساسيا مع فريقه باشاك شهير، مثلما هو الشأن لِمواطنه المهاجم حسام الدين غشة مع نادي أنطاليا سبور. كما تُظهره الصورتان المُدرجتان أدناه.