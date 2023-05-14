كان الجزائر لأقل من 17 سنة.. ديوف أفضل لاعب في دور المجموعات

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السنغالي أمارا ديوف، أفضل لاعب في دور مجموعات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة الجارية بالجزائر.

وتألق ديوف بشكل لافت مع منتخب السنغال، حيث يحتل صدارة هدافي الدورة برصيد 5 أهداف.

واختار “الكاف”، مدرب السنغال سيرين ساليو ديا، أفضل مدرب في دور المجموعات.

كما اختير بوراما كوني حارس مالي كأفضل حارس، لحفاظه على نظافة شباكه 3 مباريات في مرحلة المجموعات.