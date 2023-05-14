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رياضة

كان الجزائر لأقل من 17 سنة.. ديوف أفضل لاعب في دور المجموعات

عمر سلامي
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كان الجزائر لأقل من 17 سنة.. ديوف أفضل لاعب في دور المجموعات
ح.م
أمارا ديوف

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السنغالي أمارا ديوف، أفضل لاعب في دور مجموعات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة الجارية بالجزائر.

وتألق ديوف بشكل لافت مع منتخب السنغال، حيث يحتل صدارة هدافي الدورة برصيد 5 أهداف.

واختار “الكاف”، مدرب السنغال سيرين ساليو ديا، أفضل مدرب في دور المجموعات.

كما اختير بوراما كوني حارس مالي كأفضل حارس، لحفاظه على نظافة شباكه 3 مباريات في مرحلة المجموعات.

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