كان الجزائر لأقل من 17 سنة.. ديوف أفضل لاعب في دور المجموعات
اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السنغالي أمارا ديوف، أفضل لاعب في دور مجموعات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة الجارية بالجزائر.
وتألق ديوف بشكل لافت مع منتخب السنغال، حيث يحتل صدارة هدافي الدورة برصيد 5 أهداف.
QUEL TALENT 🌟
Amara Diouf est le Meilleur Joueur de la phase de groupes #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🦁 pic.twitter.com/D8pRyYEPao
— #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 – FR (@caf_online_FR) May 13, 2023
واختار “الكاف”، مدرب السنغال سيرين ساليو ديا، أفضل مدرب في دور المجموعات.
AMARA DIOUF. RAPPELEZ-VOUS DU NOM. 🔥
Le jeune Sénégalais vous a impressionné à quel point #TotalEnergiesAFCONU17? 🦁 @Fsfofficielle pic.twitter.com/GWa4d4LZwI
— #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 – FR (@caf_online_FR) May 13, 2023
كما اختير بوراما كوني حارس مالي كأفضل حارس، لحفاظه على نظافة شباكه 3 مباريات في مرحلة المجموعات.