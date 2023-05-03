كان الجزائر لأقل من 17 سنة.. قمة مثيرة لحسم صدارة المجموعة الثانية

يحتضن ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، أمسية الأربعاء، بداية من الساعة الخامسة، قمة الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة الجارية بالجزائر.

ويواجه منتخب نيجيريا نظيره المغربي، في مباراة لحسم الصدارة والتأهل إلى ربع النهائي.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة الثانية رفقة المنتخب النيجيري برصيد 3 نقاط.

وفازت نيجيريا على زامبيا في الجولة الأولى بهدف دون رد، فيما فاز المنتخب المغربي على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة.

وفي المباراة الثانية يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره الزامبي، بداية من الساعة الثامنة ليلا، في مباراة يسعى فيها كل طرف لتحقيق الفوز للإبقاء على آماله في التأهل.