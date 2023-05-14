كان الجزائر لأقل من 17 سنة.. هذا ما قاله مدرب المغرب عن مواجهة مالي

قال مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، سعيد شيبا، إن مواجهة مالي، في نصف نهائي “كان” الجزائر، ستكون صعبة.

وأضاف شيبا في الندوة الصحافية التي تسبق المباراة: “سنواجه واحدا من أفضل المنتخبات في المنافسة، لديه مجموعة جيدة، ونعوّل على التركيز الجيد للاعبين، على المباراة، خاصة في ظل تأثرهم بفرحة التأهل إلى المونديال”.

وتابع شيبا: “اللاعبون جاهزون بدنيا، كما أنهم في حالة معنوية جيدة بعد التأهل إلى المونديال المباراة، ستركز جيدا ولن نغير من أسلوبنا التكتيكي في مواجهة مالي”.

وأكد سعيد شيبا أن الهدف الحالي للمنتخب المغربي هو التأهل لنهائي البطولة والتنافس على اللقب”.

ويواجه المنتخب المغربي، نظيره المالي سهرة الأحد بداية من الساعة الثامنة، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، في إطار نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة الجارية بالجزائر.

ولحساب نفس الدور، تجمع المباراة الأولى، بين السنغال وبوركينافاسو، بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب 19 ماي بعنابة.