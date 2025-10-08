كان على متن أسطول الصمود.. الاحتلال يحتجز إسبانيا “عضّ” طبيبا صهيونيا!

نقلت وسائل إعلام إسبانية أنّ قوات الاحتلال أفرجت عن جميع النشطاء الإسبان الذين كانت تحتجزهم ضمن “أسطول الصمود العالمي” باستثناء واحد فقط عض طبيبا صهيونيا.

وفي منشور على حسابه بمنصة” إكس”، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الإفراج عن 27 إسبانيا يوم الاثنين، بعد الإفراج في وقت سابق عن 21 ناشطا.

وأكد ألفاريس: “سنواصل تقديم الحماية الدبلوماسية والقنصلية حتى يتم الإفراج عن آخر إسباني”، بحسب وكالة الاناضول.

بينما اتهمت شرطة الاحتلال مواطنا إسبانيا احتُجز بعد سفره على متن أسطول الصمود العالمي، بعضّ طبيب يعمل ضمن الطاقم الطبي في سجن كتسيعوت يوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الطبيب كان يرافق الرجل الإسباني كجزء من فحص طبي روتيني قبل ترحيله يوم الاثنين عندما قيل إنه “عضّه”.

وتلقّى الطبيب العلاج في الموقع من الإصابات الطفيفة الناجمة عن العضة، وتمّ استدعاء شرطة الاحتلال للتعامل مع “المعتدي” ولا يُعرف حاليا ما إذا كان سيتمّ اتخاذ إجراء قانوني بشأنه.

غير أن الروايات بشأن هذه القضية اختلفت بين مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت بعضها أن الأمر يتعلق بامرأة تدعى رييس ريغو سيرفيلا، وهي في الخمسينيات من عمرها، حيث عضت حارس سجن في مركز احتجازها، لذلك سيتم احتجازها لمدة 7 أيام أخرى.

في حين ركزت صفحات أخرى على نفس الناشطة، مدّعية أنها عضّت زوجة ضابط في مصلحة السجون، وتبقى هذه الروايات غير مؤكدة مادام مصدرها الاحتلال الصهيوني.