كان قرارا غبيا.. إيلون ماسك يرفع الحظر عن ترامب

قرر رجل الأعمال، إيلون ماسك، إلغاء حظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من موقع تويتر واصفا ماحدث معه بالقرار الغبي.

وقال ماسك الذي أتم صفقة شراء تطبيق “تويتر” مقابل 44 مليار دولار قبل أيام، أنه سيلغي حظر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من موقع التغريدات القصيرة الشهير.

واعتبر ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، والذي ينشط أيضا على تويتر، أن “حظر الرئيس السابق كان خطأً”، وأنه “كان قرارا غبيا من الناحية الأخلاقية”.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست “عن ايلون ماسك قوله: “أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر دونالد ترامب. أعتقد أن ذلك كان خطأ … لقد عزل جزءا كبيرا من البلاد، ولم ينتج عنه في النهاية عدم وجود صوت لدونالد ترامب”، مضيفا أنه يريد “الترويج لحرية التعبير على منصة تويتر المدنية”.

وحظر موقع تويتر، ترامب، في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في السادس من جانفي العام الماضي، مع تحذيرات بخطر حدوث مزيد من أعمال العنف.

واعتبر ماسك أن انتقال ترامب إلى منصته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، “تروث” (الحقيقة) التي أسسها مع عدد من رجال الأعمال، “دليل على فشل الحظر الدائم”.