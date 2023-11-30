كان كوت ديفوار.. تحديد تاريخ 17 ديسمبر كآخر أجل لإرسال الاستدعاءات للاعبين

حددت الاتحادية الدولية لكرة القدم تاريخ الـ17 من شهر ديسمبر، كآخر أجل، للمنتخبات المشاركة في “كان”كوت ديفوار، لإرسال الاستدعاءات للاعبين لخوض غمار الموعد القاري.

وقال رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “تلقينا مراسلة من الفيفا أين حددت تاريخ 17 ديسمبر كآخر أجل لإرسال الاستدعاءات للاعبين الذين سيخوضون المنافسة القارية”.

وأضاف: “وسيحق للنادي بمنع اللاعب من المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 إذا لم يتلق الاستدعاء في الآجال المحددة”.

وأكد صادي أن مراسلة الفيفا ستمنع نشوب خلافات بين الأندية والمنتخبات، خاصة وأن البطولة الإفريقية ستجرى خارج النافذة الدولية للفيفا.

وستكون المنتخبات مجبرة على إرسال قائمة موسعة بـ 55 لاعبا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك 30 يوما قبل انطلاق المنافسة، حيث يجب أن تضم القائمة النهائية لاعبين تواجدت أسمائهم في القائمة المؤقتة الأولى.

ويحق للمنتخبات الـ24 باستدعاء 27 لاعبا عوض23، كما قامت الكونفدرالية الإفريقية بتحديده سابقا.