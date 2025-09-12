 كان يبحث عن العسل.. فقدان شخص داخل كهف عميق بقسنطينة (صور)

كشفت مصالح الحماية المدنية، الجمعة، أن مصالحها تحركت للبحث عن شخص مفقود داخل كهف يتجاوز عمقه 15 مترا بقسنطينة كان بصدد البحث عن العسل.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها، الجمعة، أن وحداتها تدخلت على إثر بلاغ يفيد بوجود شخص مفقود داخل كهف بمنطقة زعرورة، بلدية ابن باديس، دائرة عين عبيد.

وأوضح البيان أنه “حسب المعطيات الأولية، فإن الضحية كان بصدد البحث عن العسل، حيث يبلغ قطر مدخل الكهف حوالي 60 سم فيما يتجاوز عمقه 15 متراً.”

وأضاف البيان “تم تسخير فرقة إنقاذ مدعمة بفرقة التدخل في الأماكن الوعرة (GRIMP)، كما تم وضع فرقة الغطاسين في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، رغم أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الكهف جاف.”