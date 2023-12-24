كان يدفع نحو 150 مليون عن كلّ ليلة يقضيها في الفندق

أنفق اللاعب الدولي الإنجليزي هاري كين غلافا ماليا ضخما، منذ التحاقه بِنادي بايرن ميونيخ الألماني في منتصف أوت الماضي.

وأقام هاري كين رفقة أسرته الصغيرة بِفندق فخم يقع في مدينة ميونيخ، كان يُكلّفه نحو 150 مليون سنتيم كلّ ليلة! استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية، الأحد.

وأضاف المصدر أن مهاجم البايرن يُمكنه الآن توفير ثروته المالية، التي يجنيها من مُمارسته لِكرة القدم الاحترافية. بعد توديعه لِحياة الفنادق، وعثوره على مُستقرّ لِأسرته، مُمثّل في فيلا بِمدينة ميونيخ.