كان يكفي القناة الفرنسية الاستعانة بِمُترجم وتترك بلايلي يتحدّث بِأريحية

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن انضمامه إلى فريق أجاكسيو الفرنسي، وأمور أخرى، في آخر ظهور إعلاميّ له.

واستضافت قناة “كنال+فوت” الفرنسية يوسف بلايلي، فتكلّم بِاقتضاب، وبِصعوبة في النطق، وبِألفاظ تُشبه لغة “موليير”، بدا وأن إدارة وسيلة الإعلام فرضتها عليه، تفاديا للغة العربية. وكان يكفي الاستعانة بِمُترجم، حتى يردّ ابن وهران على الأسئلة بِأريحية، بدلا من مقابلة إعلامية أشبه بـ “تمثيلية”.

ونورد لكم أبرز ما جاء في هذه الاستضافة:

– قال بلايلي إنه يميل إلى الكرة الاستعراضية، ويعشق المراوغات والحركة الفنية المُسمّاة بـ “الجسر الصغير”. مثلما يهتمّ أيضا بِحصد نتيجة طيّبة.

– غادر فريق براست لأن إدارة النادي لم تُساعده على جلب أسرته الصغيرة إلى فرنسا، خاصة وأنه متزوّج وله طفل صغير.

– نفى تخريبه للمنزل الذي استأجره بِفرنسا، وقال إن الجيران واللاعبين يعرفون جيّدا شخصيته. في تلميح إلى تلفيق تهم باطلة ضدّه.

– قال إنه يشكر مسؤولي نادي أجاكسيو الذين سهّلوا له إجراءات جلب أسرته الصغيرة معه إلى فرنسا.

– وافق على عرض نادي أجاكسيو لأنه كان يرغب في البقاء بِأوروبا، حيث المستوى الفني العالي.

– أكّد تلقّيه اتّصالات من أندية سعودية وقطرية، مغرية ماليا. لكن رفضها بِلباقة.

– المستوى الفني الذي قدّمه فريق أجاكسيو في المباراة الأخيرة أمام أولمبيك مرسيليا، كان أحد مُحفّزات توقيع العقد.

– يُبدي استعدادا وتحمّسا لِخوض مواجهة نادي تروا الأحد المقبل، لكن بلايلي يتريّث ويقول إن قرار المشاركة بِيد مدربه لا غير.

آثار ديلور

قدّمت إدارة نادي أجاكسيو الفرنسي مساء الأربعاء تشكّراتها إلى اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور.

جاء ذلك في تغريدة لِإدارة نادي أجاكسيو الفرنسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وسبق للمهاجم ديلور أن تقمّص زيّ نادي أجاكسيو ما بين 2010 و2013.

وربطت إدارة نادي أجاكسيو تشكّراتها لِديلور، بِإبرام صفقة انتداب اللاعب الدولي الجزائري الآخر يوسف بلايلي. ما يعني أن لاعب الخطّ الأمامي لِفريق نيس ساهم في جلب ابن وهران إلى نادي أجاكسيو.

ونقلت إدارة نادي أجاكسيو على لسان المدير الرياضي يوهان كافالي قوله: “أندي ديلور قدّم لنا معلومات قيّمة عن بلايلي، وأوصانا بِانتدابه”.

وعدّد كافالي مواهب بلايلي، فقال: “يستطيع بلايلي مراوغة أيّ لاعب. له حاسّة التهديف، ويمتاز أيضا بِتقديم التمريرات الحاسمة. أتوقّع أن يُقدّم عروضا فنية طيّبة، كنوع من الثأر لِما حدث سابقا”، في تلميح إلى تجربته “القاسية” مع نادي براست الفرنسي.

من جهته، قال بلايلي: “تحدّثتُ مع أندي ديلور قبل إبرام الصفقة، وشجّعني على الانضمام إلى هذا الفريق. ثم كان لي لقاء مع المدير الرياضي يوهان كافالي، وشاهدت مباراة فريق أجاكسيو والمنافس نادي مرسيليا (لُعبت السبت الماضي). أشكر إدارة النادي على الثقة في إمكانياتي، ولن أتهاون في تشريف ألوان الفريق، كما لن أبخل في التسجيل وتقديم التمريرات الحاسمة قدر المستطاع. وأيضا تحقيق هدف الفريق في البقاء بِحظيرة النخبة الفرنسية، وإسعاد الأنصار”.

واختتمت إدارة نادي أجاكسيو بيانها، تقول إنها أرسلت وثائق الصفقة إلى رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، لِمنحها الضوء الأخضر، من أجل إشراك يوسف بلايلي في المقابلات الرّسمية لِفريقها الكروي.

وفي أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، غرّد أندي ديلور: “لا شكر على واجب (ردّا على إدارة أجاكسيو). لاعب (بلايلي) في القمّة. سيُقدّم لكم الأفضل، وأنصار الفريق سيُحبّونه. أتمنّى لكم موسما طيّبا، والبقاء في القسم الأوّل”.