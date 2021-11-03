“كان 2022” تخلط حسابات غوارديولا بسبب رياض محرز

سيضيع المشاركة في 7 مباريات على الأقل

سيجد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نفسه في ورطة، بسبب غياب نجمه الجزائري رياض محرز عن مباريات الفريق في نهاية السنة الجارية وكذلك مطلع العام 2022، ويعود ذلك لارتباط محرز بالمشاركة مع “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستجرى في الكاميرون في الفترة ما بين 9 جانفي إلى 6 فيفري، إذ يقود محرز آمال المنتخب الجزائري في الدفاع عن اللقب الإفريقي الذي أحرزه صيف العام 2019 في مصر.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن رياض محرز سيغيب على الأقل عن 7 مباريات لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عام 2017 بتغيير موعد إقامة البطولة الإفريقية من الشتاء إلى الصيف، وجرت دورة 2019 بمصر بالفعل صيفا، لكن آثار جائحة كورونا تسببت في تأجيل البطولة من صيف العام الحالي إلى الشتاء المقبل، لتخلط أوراق الأندية الأوروبية التي ستكون مضطرة لفقدان الكثير من نجومها في وقت حساس للغاية من المسابقات الأوروبية.

وقالت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” في هذا الصدد إن محرز سيغيب عن السيتي ما بين 5 إلى 7 مباريات متتالية بحسب نتائج كتيبة بلماضي في المسابقة القارية، إذ يرتقب أن يلتحق محرز بمعسكر الجزائر يوم 27 ديسمبر المقبل، وفي مرحلة المجموعات التي تمتد على مدار أسبوعين تقريبا، سيغيب محرز عن مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي، أمام كل من برنتفورد وأرسنال وتشيلسي وساوثهامبتون وكذلك الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، وفي حال تأهلت الجزائر إلى الدور التالي من البطولة الإفريقية، وهو أمر مرجّح للغاية، فسيغيب رياض محرز أيضًا عن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي ومباراة برنتفورد في الدوري.

ويخوض المنتخب الوطني الدور الأول في كأس أمم إفريقيا في المجموعة الخامسة التي تضم كلا من غينيا الاستوائية وسيراليون وكوت ديفوار، على أن تجرى المباريات في مدينة دوالا الكاميرونية، ويلعب زملاء محرز أولى مبارياتهم أمام سييراليون يوم 11 جانفي على ملعب “جابوما”، ثم يقابلون منتخب غينيا الاستوائية في الـ16 من نفس الشهر في الجولة الثانية، على أن يختتموا دور المجموعات بمواجهة كوت ديفوار يوم 20 جانفي.