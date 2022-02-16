“كان” 2022 ومواجهتا الكاميرون في ميزان بولحية

تطرّق اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية، الأربعاء، إلى مشاركته مع المنتخب الوطني في “كان” 2022، وأيضا المواجهتَين الموندياليتَين المقبلتَين أمام الكاميرون.

ونشّط فريد بولحية مؤتمرا صحفيا رفقة مدربه في فريق ماتز فريديريك أنتونيتي، ونقلت تفاصيله إدارة النادي الفرنسي.

وقال فريد بولحية إن إقصاء “الخضر” من الدور الأوّل لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، كان أمرا قاسيا من الناحية النفسية.

وأضاف متوسط ميدان فريق ماتز قائلا إنه يجب الآن طيّ صفحة البطولة القارية، والاستعداد بِجدّ لِمواجهتَي الكاميرون في أواخر مارس المقبل، لِافتكاك بطاقة التأهّل لِمونديال قطر.

وشارك بولحية انطلاقا من الدقيقة الـ 64 من عمر مقابلتَي سيراليون وغينيا الاستوائية، والدقائق العشر الأخيرة من عمر مباراة كوت ديفوار، في “كان” الكاميرون 2022.

وفي سؤال عن مستقبله الكروي الاحترافي، قال بولحية إنه يلتزم بِتقديم أفضل العروض الفنية، من أجل أن يضمن فريقه ماتز البقاء في بطولة القسم الأوّل. عِلما أن النادي يتموقع في المركز الـ 19 وقبل الأخير، فيما تبقت 14 جولة عن إسدال الستار، مع نزول الفريقَين الأخيرَين إلى القسم الثاني، ويلعب صاحب المركز الـ 18 مواجهة السدّ.

وأضاف الدولي الجزائري أنه متفتّح على كلّ الإقتراحات، ومستعدّ للجلوس حول طاولة المفاوضات مع مسؤولي ناديه ماتز عند نهاية الموسم الحالي.

ويرتبط فريد بولحية (28 سنة) مع نادي ماتز الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2018 وتنقضي في الـ 30 من جوان المقبل.

ويستعدّ فريد بولحية وفريقه ماتز لِمواجهة المضيف نادي ليل سهرة الجمعة المقبلة، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة الفرنسية.