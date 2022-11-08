“كان 2025″… ملف الجزائر جاهز والإرسال في الآجال

ثلاث دول تؤكد ترشحها والبقية تترقب

أكد مصدر مقرب من الكاف لـ”الشروق”، أن ثلاثة بلدان فقط تقدمت رسميا طلبها إلى الاتحاد الإفريقي من أجل الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025 خلفا لغينيا التي سحب منها التنظيم لعدم قدرتها على الوفاء بشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن الاستضافة، من ملاعب وبنية تحتية ومرافق رياضية.

ومثلما أكدته الشروق في عدد سابق فإن الجزائر كانت أول بلد راسل الكاف من أجل الترشح لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 مباشرة بعد فتح باب الترشح لاحتضان المسابقة، حيث أكدت الجزائر ترشحها قبل آخر أجل، المقرر يوم 11 نوفمبر الجاري، مثلما أكده بيان الكاف الذي صدر في موقعها الرسمي. علما أن آخر موعد لاستقبال الطلبات، سيكون يوم 16 من الشهر الجاري، كموعد لإرسال كافة المستندات المطلوبة للعرس الإفريقي.

وإضافة إلى الجزائر، فقد تقدمت رسميا المغرب والسينغال لاحتضان كأس إفريقيا 2025 في حين مازالت بعض الدول تفكر في ترشح ثنائي على غرار ناميبيا وبوتسوانا، تنزانيا وأوغندا، وترشح أخر يضم ثلاث دول وهم غانا- نيجيريا البنين.

وبحسب مصدر “الشروق”، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم انتهى من تحضير الملف الذي سيقدم إلى الاتحاد الإفريقي وفق الشروط التي حددتها الكاف والتي تنص على أن بلد يريد استقبال كأس إفريقيا للأكابر عليه أن يتوفر دفتر شروطه على ست ملاعب، منها ملعبان لا تقل سعتهما عن 15 ألف متفرج، وآخران بطاقة استيعاب 20 ألف متفرج، بالإضافة لملعبين بـ40 ألف متفرج على الأقل، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المتطلبات الأخرى في هذه المنشآت منها اشتمال كل ملعب على 4 قاعات لتغيير الملابس، مزوّدة بالحمامات والمراحيض، وقاعة حكام، وأخرى للكشف عن المنشطات، وغرفة “الفار”.

علما أن الكاف حددت تاريخ 11 نوفمبر 2022، كموعد النهائي لتقديم الاتحادات اهتمامها بتنظيم البطولة، و16 نوفمبر 2022 الموعد النهائي لـ كاف لإرسال المستندات الخاصة للدول المهتمة بتنظيم البطولة و16 ديسمبر 2022 كموعد نهائي للاتحادات المتقدمة بطلب استضافة البطولة لإرسال الضمانات الحكومية والموافقات لكل مدينة ستشارك في التنظيم، أما الزيارة التفتيشية ستكون في الفترة ما بين الخامس إلى 25 جانفي 2023، للدول المتقدمة على أن يكون الإعلان النهائي عن البلد المنظم للبطولة يوم 10 فيفري من نفس السنة.

وكان الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتواجد في الجزائر فيرون موسانغو-أومبا قد أكد بأن العديد من ملاعب كرة القدم الجزائرية تستجيب لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم،وتتوفر على “تجهيزات ذات جودة عالية” قادرة على احتضان منافسات ذات بعد عالمي.