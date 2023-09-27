-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
كان 2025
باقي بوخالفة
2023/09/27
126
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
بيان هام من وزارة الفلاحة حول مرض “النزف الوبائي” للماشية
سوناطراك تستثمر 400 مليون يورو في “أوغستا” خلال 4 سنوات
قانون تسليم جماجم شهداء المقاومة جاهز بباريس
العثور على مديرة ثانوية متوفية بمكتبها في قسنطينة
100 ألف طن من الموز لخفض الأسعار إلى 200 دينار
حرق المصحف الشريف.. بوغالي يدعو إلى استصدار قرار إدانة وتجريم
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
روسيا تسمح للبنوك الجزائرية بتداول الدينار الجزائري في أسواقها المالية
2023/09/25
السفير الفرنسي في النيجر يصل إلى باريس
2023/09/27
تغييرات جذرية في قطاع التجارة
2023/09/25
بلماضي يستدعي هذا اللاعب
2023/09/25
حصيلة جديدة لضحايا زلزال المغرب
2023/09/27
الرأي
المزيد
وصاية بلا حدود
عبد الرزاق بوالقمح
2023/09/27
المولد النَّبوي.. الاحتفالاتُ بمقاصدها
ناصر حمدادوش
2023/09/27
“كَذَبَ الجغرافيونَ ولو صَدَقُوا”
محمد الهادي الحسني
2023/09/27
وقفة لا بدّ منها في ذكرى المولد النبويّ
سلطان بركاني
2023/09/26
فرنسا.. من هزيمةٍ مذلّة إلى أخرى
حسين لقرع
2023/09/26