كاهنة أم ماسونية.. معلومات خطيرة بشأن مصدر توقعات ليلى عبد اللطيف!

تصدرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف التريند عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تحقق عدد من التنبؤات التي أطلقتها في وقت سابق من العام 2024.

وكانت العرافة الشهيرة قد تحدثت عن طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، زلزال اليابان، أحداث الإكوادور، هجمات ضد الحوثيين في اليمن، انتشار الأوبئة، علاج جديد للسرطان، تأهل الفريق المصري للدور 16 من بطولة أمم إفريقيا، وكلها أمور حدثت بالفعل، ما جعل البحث عن هويتها يتصدر محركات البحث.

ولأنها تنبأت بوقوع كوارث طبيعية مرعبة في بعض البلدان كلبنان والإمارات واغتيال رئيس دولة عربية، وبعض القادة البارزين، وحكم امرأة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد زاد الاهتمام بمعرفة مصدر توقعاتها التي أربكت العالم.

في ذات السياق حذر نشطاء من تصديقها، حيث تداولوا عبارة: “كذب المنجمون ولو صدقوا” بشكل لافت مخافة أن يقع الناس في فخ الشرك بالله، وبين من يرى بأنها تستعين بالجن، ومن يؤكد بأنها تتبع الماسونية، أثير جدل واسع، علقت عليه بالقول إن سرها لا يعلمه إلا الله.

وقال الدكتور هيثم طلعت، المختص في الرد عن الملحدين وملف الإلحاد إن ليلى عبد اللطيف لا كاهنة ولا ماسونية، وإنما تنتسب لما هو أخطر من ذلك والذي تنضوي تحته كل تلك المسميات بما فيها العلاج بالطاقة وهي ما يعرف بـ “القبالة”.

وأوضح الدكتور أن القبالة مستمدة من كلمة “قبل” بمعنى يقبل التوقعات والخواطر التي تأتيه، والتي تكون مصحوبة بمدد شيطاني، حيث تستغل حركة القبالة اليهودية هذه، الأشخاص في تحريف الدين وتخريب ثوابت الشريعة ونشر الفوضى الأخلاقية والكهانة والعرافة والسحر والكفر بالله.

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب كان قد وجه سؤالًا للمنجمة ليلى عبداللطيف قائلًا: بتعرفي إزاي اللي هيحصل هل لك علاقة بالجن؟ وذلك بشأن مصدر توقعاتها بعد صدق توقع طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

وقالت ليلى عبد اللطيف: “لو كنت رديت على نيشان وقولتله ياسمين والعوضي مش راح يطلقوا، كان بردو الناس اتكلمت.. واللي بيقول جن، هو يعني الجن فاضي يروح بيوت الفنانين يشوف مين أطلق ومين لأ.. والله عيب”.

وأضافت: “لا مخططات ولا جن ولا ماسونية، والله عيب. أنا متجوزة وعندي أولاد وحفيد لو شافوا حاجة من الكلام ده مكنش حد قرب مني”.

وتابعت: “سري لا يعلمه إلا الله.. أنا سألت شيخ كبير عن حالتي وقالي يوضع سره في أضعف خلقه، أنا عندي إحساس بيجيلي ده شيء بيني وبين ربي”.

تعتبر ليلي عبد اللطيف من أشهر علماء الفلك في الوطن العربي، وولدت 17جانفي 1958، وهي تحمل الجنسية اللبنانية و المصرية أيضا، وبدأت في مجال الفلك منذ أكثر من 30 عاما.

قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، وتنبأت بأحداث عالمية كثيرة، وهو ما جعلها تنال شهرة واسعة في الوطن العربي، حيث لقبها البعض بسيدة التوقعات، بينما رجح آخرون بأنها تعمل مع جهات معينة وتطبق أجندة مسطرة.