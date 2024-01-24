كاهنة أم ماسونية.. معلومات خطيرة بشأن مصدر توقعات ليلى عبد اللطيف!
تصدرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف التريند عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تحقق عدد من التنبؤات التي أطلقتها في وقت سابق من العام 2024.
وكانت العرافة الشهيرة قد تحدثت عن طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، زلزال اليابان، أحداث الإكوادور، هجمات ضد الحوثيين في اليمن، انتشار الأوبئة، علاج جديد للسرطان، تأهل الفريق المصري للدور 16 من بطولة أمم إفريقيا، وكلها أمور حدثت بالفعل، ما جعل البحث عن هويتها يتصدر محركات البحث.
ولأنها تنبأت بوقوع كوارث طبيعية مرعبة في بعض البلدان كلبنان والإمارات واغتيال رئيس دولة عربية، وبعض القادة البارزين، وحكم امرأة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد زاد الاهتمام بمعرفة مصدر توقعاتها التي أربكت العالم.
المُنجمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف تُحذر نوري المالكي وحيدر العبادي من الاغتيال سنة 2024 😂//
على كل من نوري وحيدر يشوفولهم زاغور يختلون بيه قبل ما ينصادون 😂😂
كذب المنجمون ولو صدقوا pic.twitter.com/EkXVJ2Q0zb
— نظير الكندوري (@nadheer2) January 1, 2024
ليلى عبد اللطيف تقول لقب السيدة الاولى هذه لن يكون موجود ربما زوج نيكي هيلي هو السيد الاول هههههه
حسب قولها لا ترامب ولا بايدن سيفوزون بالانتخابات بالاضافة بايدن سينسحب من السباق الرئاسي لاسباب صحية https://t.co/nIVsbQxgZ2
— Shams Al jnabi 🇮🇶 (@Shh808) January 24, 2024
في ذات السياق حذر نشطاء من تصديقها، حيث تداولوا عبارة: “كذب المنجمون ولو صدقوا” بشكل لافت مخافة أن يقع الناس في فخ الشرك بالله، وبين من يرى بأنها تستعين بالجن، ومن يؤكد بأنها تتبع الماسونية، أثير جدل واسع، علقت عليه بالقول إن سرها لا يعلمه إلا الله.
كذب المنجمون ولو صدقوا .. pic.twitter.com/7UaG6luyCM
— عدنان باوزير (@adnanbawazer6) December 29, 2023
وقال الدكتور هيثم طلعت، المختص في الرد عن الملحدين وملف الإلحاد إن ليلى عبد اللطيف لا كاهنة ولا ماسونية، وإنما تنتسب لما هو أخطر من ذلك والذي تنضوي تحته كل تلك المسميات بما فيها العلاج بالطاقة وهي ما يعرف بـ “القبالة”.
وأوضح الدكتور أن القبالة مستمدة من كلمة “قبل” بمعنى يقبل التوقعات والخواطر التي تأتيه، والتي تكون مصحوبة بمدد شيطاني، حيث تستغل حركة القبالة اليهودية هذه، الأشخاص في تحريف الدين وتخريب ثوابت الشريعة ونشر الفوضى الأخلاقية والكهانة والعرافة والسحر والكفر بالله.
ليلى عبد اللطيف : كاهنة أم ماسونية ؟
معلومات في غاية الخطورة والأهمية عند مصدر توقعات ليلي عبد اللطيف pic.twitter.com/eFtIwRrm6Q
— هيثم طلعت (@ibn_badys) January 20, 2024
يذكر أن الإعلامي عمرو أديب كان قد وجه سؤالًا للمنجمة ليلى عبداللطيف قائلًا: بتعرفي إزاي اللي هيحصل هل لك علاقة بالجن؟ وذلك بشأن مصدر توقعاتها بعد صدق توقع طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.
وقالت ليلى عبد اللطيف: “لو كنت رديت على نيشان وقولتله ياسمين والعوضي مش راح يطلقوا، كان بردو الناس اتكلمت.. واللي بيقول جن، هو يعني الجن فاضي يروح بيوت الفنانين يشوف مين أطلق ومين لأ.. والله عيب”.
وأضافت: “لا مخططات ولا جن ولا ماسونية، والله عيب. أنا متجوزة وعندي أولاد وحفيد لو شافوا حاجة من الكلام ده مكنش حد قرب مني”.
وتابعت: “سري لا يعلمه إلا الله.. أنا سألت شيخ كبير عن حالتي وقالي يوضع سره في أضعف خلقه، أنا عندي إحساس بيجيلي ده شيء بيني وبين ربي”.
بتعرفي ازاي اللي هيحصل؟ فيه ناس بتقول ليكي علاقة بالجن؟ .. رد صادم من ليلى عبداللطيف وتحكي موقف في طفولتها مع شيخ علم معاها (تعرف عليه)
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— الحكاية (@Elhekayashow) January 19, 2024
تعتبر ليلي عبد اللطيف من أشهر علماء الفلك في الوطن العربي، وولدت 17جانفي 1958، وهي تحمل الجنسية اللبنانية و المصرية أيضا، وبدأت في مجال الفلك منذ أكثر من 30 عاما.
قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، وتنبأت بأحداث عالمية كثيرة، وهو ما جعلها تنال شهرة واسعة في الوطن العربي، حيث لقبها البعض بسيدة التوقعات، بينما رجح آخرون بأنها تعمل مع جهات معينة وتطبق أجندة مسطرة.