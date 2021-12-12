كبار المسؤولين يهنئون المنتخب الجزائري بالفوز على المغرب

هنأ كبار المسؤولين بالدولة المنتخب الجزائري لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب المغربي والمرور للدور النصف النهائي لكأس العرب .

وقدم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري، تهانيه للفريق الوطني لكرة القدم عقب فوزه في المقابلة والمرور للدور النصف النهائي لكأس العرب متمنيا لهم مزيدا من الإنتصارات.

وجاء في البرقية “لا أملك ما يليق ويرقى لما منحتموه للشعب الجزائري العظيم من فرحة و سعادة بتأهلكم إلى الدور القادم …لقد منحتمونا لحظات رائعة من البهجة الممزوجة بالفخر والاعتزاز وأنتم تفوزونا بكل روح رياضية و بعد 120 دقيقة من الإبداع والمتعة والروح القتالية.

وبدوره غرد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عبر حسابه على تويتر “ألف مبروك للفريق الوطني على فوزه الجميل وتأهله المستحق الليلة. جد فخور بشبابنا، أدائهم المتميز وروحهم الرياضية العالية. مزيدا من التوفيق لبقية المشوار إن شاء الله!”.