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رياضة
تفينتي يسعى لتحقيق مكاسب مالية في الميركاتو الشتوي

كبار هولندا وأندية من الليغا والكالتشيو تتنافس لضم زروقي

توفيق عمارة
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كبار هولندا وأندية من الليغا والكالتشيو تتنافس لضم زروقي

لم يستبعد الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي، عودته إلى فريقه السابق أجاكس أمستردام، ابتداء من سوق التحويلات الشتوية المقبل، ملمحا إلى أن مباراة فريقه أمام نادي سبارتا روتردام، أول أمس، لحساب المرحلة الـ14 من الدوري الهولندي قد تكون الأخيرة له مع النادي الأبيض والأحمر، على اعتبار أنها الأخيرة قبل افتتاح الميركاتو الشتوي.

وكان زروقي (24 عاما) قد تخرج من مدرسة أجاكس أمستردام وغادرها عام 2016 للانضمام إلى الفريق الرديف لنادي تفينتي، الذي تدرج معه ليصبح واحدا من أهم لاعبيه في الفريق الأول، وكسب لاعب خط الوسط المدافع شهرة كبيرة منذ تحوله إلى لاعب دولي في المنتخب الجزائري، ما جعله يحصل على عروض كثيرة الصيف الماضي، لكن إدارة نادي تفينتي رفضت تسريحه.

وقال زروقي في تصريحات لموقع “فوتبول أنترناسيونال” الهولندي ردا على سؤال بخصوص مستقبله مع تفينتي: “لا يمكنك أنت تعرف ما سيحدث مستقبلا. إنها كرة القدم”، ورغم اعترافه بأنه ليس لديه ما يشكو منه في إف سي تفينتي، إلا أنه صرح: “أحب لعب كرة القدم هنا وأشعر بالتقدير”، وتابع: “أنا أحب هذا النادي، الملعب، الذي يمتلئ عن آخره دائما. ليس هناك حقًا سبب للمغادرة”، قبل أن يوضح: “لكنني أعرف أيضًا ما أريد تحقيقه في النهاية، وما هي الخطوات التي ما زلت بحاجة إلى اتخاذها للوصول إلى ذلك الهدف”، وأردف: “يمكن القيام بذلك بشكل أسرع في أي مكان آخر غير هنا. بصفتك لاعبًا في نادي تفينتي لن تنتقل بسهولة إلى نادٍ مستقر في مستوى أعلى”، وعن الاهتمام الكبير من نادي فينورد ومدربه، أرن سلوت، بخدماته الصيف الماضي، صرح الدولي الجزائري: “لقد مرّ على ذلك الاهتمام بضعة أشهر، الأوضاع تتغير”، مضيفا: “إذا كانوا يريدون العودة مرة أخرى فسيتعين عليهم التفاوض مرة أخرى مع إدارة فريق”.

من جهة أخرى، لا يعد نادي فينورد الوحيد الذي كشف عن اهتمامه بزروقي، حيث استفسرت عن وضعيته بعض الأندية الإسبانية والإيطالية، كما يوجد داخل أجاكس أيضًا أشخاص يرغبون في عودة لاعبهم السابق، حسب موقع “فوتبول انترناسيونال”، ورد زروقي على اهتمام فريقه السابق: “يمكن لأي شخص أن يعود. سوف أعتمد على شعوري الغريزي وسأبقي جميع الخيارات مفتوحة”، علما أن رامز زروقي مرتبط مع نادي تفينتي بعقد ينتهي صيف عام 2024، ولا يستبعد أن تلجأ إدارة فريقه لبيعه ابتداء من الميركاتو الشتوي المقبل للحصول على أفضل عرض مالي لتجاوز المشاكل المادية التي يعاني منها الفريق حاليا.

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