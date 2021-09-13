كبال يواصل تألقه مع ريمس ويكسب نقاطا جديدة

يواصل الجزائري إيلام كبال تألقه مع نادي ريمس الفرنسي، حيث تمكن أمسية الأحد من ترك بصمته في مباراة رين، بتقديم تمريرتين حاسمتين..

وظهر كبال بمستوى جيد في المرحلة الأولى من اللقاء، وقدم تمريرة الهدف الأول لزميله إيكتيكي في د26، بعد مراوغته لأحد مدافعي المنافس.

وواصل صانع ألعاب ستاد ريمس تألقه في المرحلة الثانية، من خلال مراوغاته وتمريراته الدقيقة، ليتمكن مرة أخرى من تقديم كرة الهدف الثاني، لزميله فليب كوفي في د67، ويساهم بذلك بنسبة كبيرة في الفوز الذي حققه فريقه بثنائية نظيفة.

ويتواجد كبال الذي يبلغ من العمر 23سنة، تحت منظار الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي فتح الباب أمام اللاعب من أجل الانضمام لـ”الخضر”.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية التي سبقت مباراة جيبوتي :” على كبال أن يواصل اللعب بنفس المستوى الذي يقدمه، نحن نتابعه شأنه شأن باقي اللاعبين”.