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رياضة
بعد ضمان البقاء لنادي الاتفاق في دوري الأضواء

كبرى أندية السعودية تريد التعاقد مع رايس مبولحي

ل. ط
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كبرى أندية السعودية تريد التعاقد مع رايس مبولحي

تسود حالة من الترقب، بخصوص مستقبل الحارس الأول للمنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي، مع نادي الاتفاق السعودي، بعدما ضمن معه البقاء في البطولة، خلال الجولة الأخيرة في مباراة بطولية، يوم أول أمس، عقب العودة بفوز ثمين من خارج قواعده أمام نادي الفيحاء، بهدف دون رد.

ورشحت مصادر إعلامية محلية سعودية، أن يستمر مبولحي في اللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل، سواء كان ذلك مع فريقه الحالي الاتفاق الذي انتهى عقده معه، أم في أحد الأندية السعودية الكبرى التي أنهت هذا الموسم ضمن كوكبة الترتيب العام للدوري السعودي.

وأضافت ذات المصادر، أن حامي عرين الخضر، رايس مبولحي، كان محل متابعة خلال الأسابيع الأخيرة من البطولة السعودية من رباعي مقدمة الترتيب. ومن الممكن، أن يحصل على عروض جادة منها خلال الساعات القليلة القادمة.

بالمقابل، أشارت مصادر أخرى، إلى رغبة نادي الاتفاق للتفاوض مع مبولحي من أجل تجديد عقده لفترة جديدة، لا سيما بعدما حقق معه هدف البقاء في دوري الأضواء، وهو الشرط الذي وضعته الإدارة للاحتفاظ بمبولحي، الذي كان لا يدخل في مخططات الفريق في حالة السقوط إلى الدرجة الثانية.

من جهته، فإن حارس مرمى المنتخب الوطني يريد تغيير الأجواء الموسم المقبل، وكان قد لمح بالرحيل عن نادي الاتفاق قبل أيام بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، استعطف بها جماهيره ومتابعيه بنادي الاتفاق.

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