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الجزائر

“كبش العيد”.. ليس أقل من 45 ألف دينار

نسرين برغل
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“كبش العيد”.. ليس أقل من 45 ألف دينار

يتوقع عضو مكتب الفيدرالية الوطنية لتربية المواشي محمد بوكرابيلة، ارتفاع أسعار الأغنام هذه السنة، حيث سيتراوح سعر الخروف الواحد بين 4.5 إلى 9 ملايين سنتيم، مرجعا السبب إلى غلاء العلف الذي يعتبر مادة أساسية عند الموال، إضافة إلى الجفاف الذي مس 38 منطقة رعوية على مستوى التراب الوطني وغلق الأسواق الأسبوعية للمواشي.

وقال محمد بوكرابيلة في تصريح لـ”الشروق”، أن عدد المواشي هذه السنة سيكون غير كاف لتلبية طلبات المواطنين، بعد ما كان عددها يفوق 800 ألف رأس ماشية في السنوات الماضية، فيما أكّد أن الجزائر تحتاج خلال سنة 2021 إلى 4 ملايين رأس من أجل تلبية احتياجات سوق المواشي، خصوصا هذه السنة التي تشهد نقصا كبيرا في الأغنام.

وأرجع ذات المتحدث، هذا الارتفاع في الأسعار لغلاء المواد العلفية التي تتمثل في الشعير والنخالة، بعد ما كانت في السنوات الماضية تبلغ قيمتها 1550 دينار للكيس، لتعادل اليوم 5 آلاف دينار، أما بالنسبة لمادة النخالة هي الأخرى، فقد بلغت 150 دينار للكيس في السابق، وأصبحت اليوم 180 دينار، بالإضافة إلى مشكل الجفاف الذي مس 38 منطقة رعوية.

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