-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
كبش العيد!
باقي بوخالفة
2023/05/10
34
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
يسرقون ثلاثة ملايير من بيت مُغتربة بغرض “الحرقة”
أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 10 ماي 2023
مجلة الجيش عن “التطرّف العنيف”: الشعب الجزائري لن يُلدغ من جحر مرّتين
إدانة صديق الجنرال بلقصير بـ 10 سنوات وزوخ بـ 3 سنوات
قانون جديد لتأمين المساكن وإجراءات لتعويض المُلّاك
الوميض الضوئي الذي شُوهد في سماء الجزائر.. مركز الفلك يوضح
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
جدول مقابلات ربع ونصف نهائيَي “كان” الأشبال
2023/05/07
شابة جزائرية تخطف الأنظار عبر الشبكات بهذه الفيديوهات!
2023/05/09
الاستمرار في التطبيع قد يؤدي إلى حرب مع الجزائر
2023/05/08
إسقاط “المحور الأخير” من دروس البكالوريا
2023/05/09
مدرب ليدز: محرز يفرض عليك إدراج لاعبَين لِمُراقبته وهذا هو سعره
2023/05/08
الرأي
المزيد
هل تخلت فرنسا عن عادتها القديمة؟
عبد الرزاق بوالقمح
2023/05/10
النّفخ الموجّه.. إنجاز
أبو جرة سلطاني
2023/05/10
تأملات في الهيكل العظمي للإنسان
محمد الهادي الحسني
2023/05/10
محنة علماء الطّوائف!
سلطان بركاني
2023/05/10
الهندسة المستقبلية للعالم خارج الهيمنة الغربية
ناصر حمدادوش
2023/05/09