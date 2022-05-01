كبيرة المحامين في تويتر مهددة بالتنحية

شرع الملياردير إيلون ماسك في إجراء بعض التغييرات شركة تويتر التي حصل عليها مقابل صفقة وصلت قيمتُها إلى 44 مليار دولار.

وكانت الخطوة الأولى التي قام بها المالك الجديد للشركة هي تنحية كبيرة المحامين، فيجيا قاد، وهي التي تقف، بحسب صحيفة “نيويورك بوست الأمريكية”، وراء فرض الرقابة على المحافظين، والمدافع الأول عن هذا القرار على مستوى تويتر.

وتُعدُّ فيجيا قاد واحدة من المديرين التنفيذيين الذين يتقاضون أجوراً باهظة، ويُرجّحُ أن تفقد وظيفتها في المنصّة الشهيرة رفقة عدد من هؤلاء المديرين التنفيذيين، وذلك بمجرد سيطرة إيلون ماسك على دواليب الشركة.

وتُشيرُ الصحيفة إلى أنّ هذه المديرة القانونية في شركة تويتر، كانت قد حصلت على 17 مليون دولار خلال العام الماضي، وهي تعيش حاليًا حالة من الخوف الشديد بعد رواج الأخبار التي تذهب إلى أنّ ماسك يعتزم خفض عدد من الوظائف وتقليل رواتب المسؤولين التنفيذيين بهدف تأمين التمويل لشراء تويتر.

وتؤكد الصحيفة، من جهة أخرى، أنّ المالك الجديد لشركة تويتر، كان قد أعرب، في وقت سابق من أفريل المنصرم، عن “عدم ثقته” بإدارة تويتر الحالية، الأمر الذي لا يُبشر بخير لمستقبل المديرين هناك، وسيتّضح ذلك فعليًّا بمجرد تولي “ماسك” إدارة تويتر بشكل رسميٍّ هذا العام.

ويتوقّع مراقبون أن تحصل فيجيا قاد على ترضية جيدة لإنهاء خدمتها مقابل 12.5 مليون دولار، في حال استغنى ماسك عنها.

وذكر تقرير “نيويورك بوست” أنّ “قاد” البالغة من العمر 48 عاماً، انفجرت بالبكاء حينما كانت تُخاطب زملاءها حول مستقبل تويتر.

وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة للصحيفة، الجمعة 29 أبريل، أنّ إيلون ماسك قال للبنوك التي وافقت على المساعدة في تمويل صفقة استحواذه على تويتر، إنّ بمقدوره تقليص نفقات مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة في إطار محاولات لخفض التكلفة، وإنّه سيتوصّل إلى طرق جديدة للحصول على دخل من التغريدات التي تُنشر على تويتر.