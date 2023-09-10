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العالم

كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة: ظواهر مناخية “سيئة” قادمة

الشروق أونلاين
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كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة: ظواهر مناخية “سيئة” قادمة
أرشيف
سايمون ستيل

حذر كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة من أن الظواهر المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم، قد تكون مؤشرات على “أمور سيئة قادمة”.

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل في حديث لوكالة الأناضول:“جميع الكوارث المناخية، هي بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات سريعة”.

وأضاف:”تتسارع تأثيرات وآثار تغير المناخ الآن. ومن المدهش أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدنا أرقاما قياسية تتحطم مرارا وتكرارا. وهذه مجرد إشارة إلى أشياء يجب أن نتداركها”.

وقال سايمون ستيل عن  قمة المناخ الإفريقية التي عقدت بين 4 و6 سبتمبر الجاري في عاصمة كينيا نيروبي، إنها شهدت “تقديم  تعهدات كبيرة”. مؤكدا أن “التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ”.

متابعا:”التعهدات المهمة التي تم الاتفاق عليها خلال هذا الحدث، عززت الآمال في بذل جهود ملموسة. إلا أن التحدي يكمن في تنفيذها الفعلي”.

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