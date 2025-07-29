كبير مستشاري ترامب يشيد بالتعاون مع الجزائر ويعبّر عن إعجابه بـ”مقام الشهيد”

أعرب مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحه لنتائج زيارته إلى الجزائر، مؤكدًا أنها كانت مثمرة على عدة مستويات، لاسيما في مجالي التجارة والصناعة.

وفي تصريح مصور نشرته السفارة الأمريكية بالجزائر على منصاتها الرسمية، عبّر بولوس عن إعجابه الكبير بالجزائر، قائلًا: “جئت إلى الجزائر بشغف كبير، وسأغادرها بإعجاب أكبر، خاصة في ظل التعاون الذي يجمع بلدينا”، مشددًا على أن هذه الزيارة “ما هي إلا بداية للعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا لبلدينا وللمنطقة”.

واستعرض بولوس أبرز محطات زيارته، التي استهلها بلقاء مثمر مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، حيث ناقشا أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استُقبل بولوس من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في لقاء تمحور حول التحديات الكبرى التي تواجه إفريقيا والمنطقة، إلى جانب الفرص الواعدة التي يمكن أن تعزز الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة.

وفي لقائه مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، تم التطرق إلى آفاق التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجالات التجارة والصناعة والطاقات، وهي قطاعات وصفها بولوس بأنها ذات اهتمام مشترك.

ولم يُخفِ المسؤول الأمريكي إعجابه بالرمزية التاريخية لمقام الشهيد، حيث قال: “شرف لي أن أكون في هذا الموقع الذي يخلد تضحيات الشعب الجزائري من أجل استقلاله”، كما عبّر عن سعادته بزيارته للعاصمة الجزائرية، قائلاً: “شرف لي أن أكون بهذه المدينة الرائعة المطلة على هذا الخليج الخلاب”، موجهًا شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.