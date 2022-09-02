كبّال: باريس أف سي النادي المثالي بالنسبة لي حاليا

عمل بنصيحة بلماضي وانتقل إلى ناد يلعب له بانتظام

أعلن نادي باريس أف سي الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، رسميا عن ضمه الدولي الجزائري، إيلان كبال، لمدة موسم واحد بنظام الإعارة مع خيار الشراء، قادما من نادي ستاد ريمس الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ما وصفه متابعون بمثابة طوق النجاة للنجم الجزائري من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام.

ونشر النادي الفرنسي الذي فشل في الصعود إلى “الليغ 1” الموسم الماضي بعد وصوله إلى مرحلة المباريات الفاصلة، بيانا على موقع الرسمي أعلن فيه ضم نجم “الخضر” الواعد: “يسّر نادي باريس لكرة القدم الإعلان عن وصول إيلان كبال!. لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عامًا انتقل بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم من ستاد ريمس مع خيار الشراء”، مضيفا: “سيحمل كبال الرقم 11″، وليست هذه المرة الأولى التي يلعب فيها إيلان كبال في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، والذي يعد مصدرا لإلهامه وبعث مشواره الكروي، فبعد أن وقّع أول عقد احترافي له مع نادي ستاد ريمس بعد فترة فاشلة مع نادي بوردو، أعير صيف عام 2020 إلى دانكيرك، وأدى موسما جيّدا، حيث نجح في تسجل 3 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة في 35 مباراة في “الليغ 2” قبل أن يعود على ريمس.

وبعودته إلى نادي ريمس صيف عام 2021 افتك مكانة أساسيا في النادي وقدم أداء مقبولا في “الليغ 1″، حيث سجل هدفا واحدا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 31 مباراة، قبل أن يخرج من حسابات الجهاز الفني لريمس مع بداية الموسم الجاري، ما دفعه إلى اختيار دوري الدرجة الثانية الفرنسي لبعث مشواره من جديد، ويرى متابعون بأن إيلان كبال، الذي انضم إلى المنتخب الوطني لأول مرة شهر أكتوبر 2021 قبل أن يغيب عن خيارات بلماضي بعد ذلك، أخذ بنصيحة جمال بلماضي، الذي طالب لاعبيه الدوليين باختيار الأندية التي تسمح لهم باللعب بانتظام، مؤكدا بأنه لن يعتمد على اللاعبين الذين يجلسون على دكة البدلاء في أنديتهم، وهو ما دفع كبال إلى اتخاذ قرار الرحيل عن ريمس.

وعبر كبال عن سعادته بانضمامه إلى نادي باريس أف سي الباحث عن الصعود إلى “ّالليغ 1” هذا الموسم، وقال في تصريح لموقع النادي الرسمي: “أنا سعيد جدا بالتوقيع لنادي باريس. لقد أظهر لي هذا النادي رغبة شديدة في انتدابي”، مضيفا: “إنه نادٍ مرشح للصعود إلى “الليغ 1″.. لدي أهداف شخصية وكان باريس أف سي النادي المثالي بالنسبة لي في الفترة الحالية”.