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جرحى في اشتباكات بين قوتين إسرائيليتين “بالخطأ” في عسقلان المحتلة
الجزائر
كتائب القسام
باقي بوخالفة
2023/10/07
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