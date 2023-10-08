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طوفان الأقصى.. استشهاد 313 فلسطينيا ومقتل 350 إسرائيلي
العالم

كتائب القسام: إعلان عدد الإسرائليين لدينا خلال ساعات

الشروق أونلاين
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كتائب القسام: إعلان عدد الإسرائليين لدينا خلال ساعات

قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستعلن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” خلال ساعات. 

كما أعلنت كتائب القسام عن مقتل مارتن كوزميتزاك، وهو قائد سرية في مديرية تنسيق عمليات فرض القانون.

وقالت كتائب القسام إنها تمكنت “الليلة وفجر اليوم من التسلل لعدد من مواقع الاشتباك لمد مجاهدينا بالقوات والعتاد”.

الناطق الرسمي باسم الاحتلال: أمامنا أيام قاسية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 26 جنديا قتلوا منذ بداية عملية “طوفان الأقصى”، قائلا “إن أمام الكيان الصهيوني أياما قاسية أخرى”.

كما قال إن الاحتلال تمكن من القضاء على “أكثر من 400 مقاتل من حماس، معلنا “سنصعّد الغارات ضد قادة حماس في الساعات المقبلة”.

وأضاف المتحدث نفسه: “عشنا أوقاتا عصيبة في الساعات الـ24 الماضية”، قائلا إن “الحرب قاسية وإن أمامنا أياما قاسية أخرى”.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء وصور 26 ضباطا ومجندا قتلوا من قواته خلال عملية “طوفان الأقصى”.

كما كشف المفوض العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلية “فقدان عدد من أفراد الشرطة وانقطاع الاتصال بهم، قائلا إن مصيرهم مجهول”.

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