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كتائب القسام تتصدى لقوات صهيونية توغلت شمال قطاع غزة

الشروق أونلاين
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كتائب القسام تتصدى لقوات صهيونية توغلت شمال قطاع غزة
ح.م
كتائب الشهيد عز الدين القسام (حماس)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، يوم الأحد، أن مقاتليها يتصدون للقوات الصهيونية المتوغلة شمالي قطاع غزة. 

وفي بيان عبر قناتها على “تيلغرام” قالت القسام أن “مقاتليها يتصدون للقوات الصهيونية المتوغلة في شمال غرب بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة) ويخوضون اشتباكات مسلحة معها”.

وأضافت القسام أن “مقاتليها استهدفوا الآليات الإسرائيلية بقذائف الياسين 105 الترادفية وقذائف الهاون ونفذوا عمليات قنص لجنود الاحتلال”.

“وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية”، حسب بيان كتائب القسام.

وأكدت كتائب القسام “صد محاولات إسرائيلية للتوغل برا شمالي القطاع ومحاولة إنزال عبر شاطئ رفح”.

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