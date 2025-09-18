-- -- -- / -- -- --
"توسيع عمليتكم الإجرامية يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حي ولا ميت"

كتائب القسام تتوعّد الاحتلال بآلاف الكمائن في مدينة غزة

الشروق أونلاين
توعّدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، قوات الاحتلال الصهيوني بالآلاف من الكمائن والعبوات الهندسية، لصدّ هجومها البرّي على مدينة غزة.

وجاء في تصريح صحفي مقتضب للكتائب:”نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية، إن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم الرعديد. ونحن لا نخشاكم، وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم”.

وتابعت المقاومة تقول:”لقد أعددنا لكم جيشا من الاستشهاديين، وآلافا من الكمائن والعبوات الهندسية، وستكون غزة مقبرةً لجنودكم”.

قبل أن تضيف:”أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية، ستكلفكم أعدادا إضافية من القتلى والأسرى. فلقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم”.

“كما أن جرافاتكم ستكون أهدافا مميّزة لمجاهدينا، وسببا لزيادة أعداد الأسرى لدينا”، يتابع المصدر. قبل أن يختم بالقول:”أسراكم موزّعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم”.

مردفا:”وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها، يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير. لا حي ولا ميت، وسيكون مصيرهم جميعا كمصير رون أراد”. في إشارة إلى طيار صهيوني سقطت طائرته في جنوب لبنان عام 1986، قبل أن يختفي أثره.

