كتائب القسام: تدمير 29 آلية صهيونية اليوم في 4 مناطق

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، يوم الأحد، عن 29 آلية صهيونية اليوم بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون.

وقالت القسام في بيان لها عبر قناتها الرسمية على “تيلغرام”: “دمرنا 29 آلية صهيونية اليوم بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون”.

كما كشفت القسام أن مقاتليها تمكنوا من قتل 6 جنود للاحتلال في منطقة جحر الديك جنوب شرقي قطاع غزة، فيما اعترف الجيش الصهيوني بمقتل 5 من جنوده وضباطه في معارك بغزة.

وذلك بعد “مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة”، حيث أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 من جنوده وضباطه بمعارك شمال غزة بينهم ضابط برتبة رائد.

وكانت كتائب القسام أعلنت -أمس السبت- عن تمكنها من قتل وجرح عدد من الجنود وتدمير 17 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في غزة. لترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى نحو 64 قتيلا منذ بدء التوغل البري الصهيوني في القطاع.

في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، وبلغ عدد الضباط والجنود القتلى -الذين سمح جيش الاحتلال بنشر أسمائهم- 385 قتيلا منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر.