كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لجندي إسرائيلي أسير (فيديو)

عرضت كتائب القسام، مساء الاثنين، رسالة مصورة لأسير جيش الاحتلال الصهيوني في غزة الجندي “أفراها منغستو”.

وقال منغستو في رسالته: “إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم”.

وتساءل: “أين شعب إسرائيل من مصيرنا”.

وأكدت القسام، فشل رئيس الأركان المغادر “كوخافي” ومؤسسته، وكذبه على شعبه وحكومته بانجازات مدّعاة وموهومة.

الإعلان عن رسالة مهمة

وفي وقت سابق أعلنت، عن نشر رسالة مهمة بمناسبة تبادل رئاسة الأركان لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بلاغ عسكري: “بعد قليل.. كتائب القسام تنشر رسالة مهمة بمناسبة تبادل رئاسة الأركان لدى العدو”.

أيضا، نقلت قناة الميادين، أن كتاب القسام ستعرض معلومات تجعل رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يعيد التفكير في ملف جنوده الأسرى.

وعقب المحلل السياسي مصطفى الصواف: “نتوقع أن تعرض ما يضع “هرتسي هليفي” أمام نفسه في قضايا مهمة واستراتيجية.

وأردف: “على رأسها ملف جنوده الأسرى لدى القسام والتي نرى أنها ستكون ذات قيمة مهمة في هذا الملف”.

وذكرت فضائية الأقصى أن كتائب القسام ستقدم معلومات حول مصير أحد الأسرى لديها.

يذكر أن اللواء هرتسي هاليفي تولى الإثنين 16جانفي 2023، مهامه رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي رسمياً.

وتعهّد هليفي، الذي سيشغل المنصب لثلاث سنوات، تجهيز “الجيش للحرب على الجبهات القريبة والبعيدة”.

وكان هليفي قبل توليه رئاسة هيئة الأركان، كان هاليفي نائباً لسلفه أفيف كوخافي.

ويأتي تولي هاليفي منصبه في وقت يشهد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني تصاعداً ملحوظاً خصوصاً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عمليات منتظمة.

صفقة تبادل مشرفة

من جانبه، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حازم قاسم أن الاحتلال الصهيوني لن يرى جنوده الأسرى لدى كتائب القسام إلا بصفقة تبادل مشرفة.

وقال قاسم: “إن المقاومة قادرة على الإفراج عن أسرانا، وأثبتت في كل المحطات قدرتها على الإبداع في الوسائل والأدوات”.

وشدد على أن الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى لدى القسام إلا بصفقة تبادل مشرفة.

وأضاف “أن ما نشرته كتائب القسام من تسجيل مصور لأحد الجنود الأسرى الصهاينة لديها يؤكد جدية القسام في التعامل مع ملف الأسرى وقضية صفقة التبادل”.

وبيّن قاسم أن حالة من المماطلة والتسويف تمارسها الحكومات الصهيونية المتعاقبة، والتضليل المتعمد من قادة الاحتلال للجمهور الصهيوني حول وضع الأسرى لدى القسام وصحتهم.