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العالم

كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقات صاروخية جديدة

الشروق أونلاين
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كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقات صاروخية جديدة

أعلنت كتائب القسام، صبيحة الإثنين، قصف تل أبيب والقدس المحتلة برشقات صاروخية ردا على استهداف بيوت مدنيين بقطاع غزة.

وعبر موقعها الرسمي، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين قسام قصف تل أبيب بوابل من الرشقات الصاروخية بعد الاستهدافات التي شنها الاحتلال الساعات الماضية على قطاع غزة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة على الشارع رقم 1 بين القدس وتل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار في عديد المناطق.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية إنه تم “إعلان حالة الطوارئ في القدس ومنطقتي غوش دان وشارون بسبب إطلاق صواريخ من غزة”.

وأعلنت القناة عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ في عسقلان المحتلة.

كما أكدت الإذاعة الإسرائيلية توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون إثر سقوط صاروخ قرب المطار.

وقالت شبكة “القدس” إن كتائب القسام وجهت ضربة صاروخية كبيرة لأسدود وعسقلان بـ120 صاروخا.

وكان قد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ منتصف ليل الأحد، ضربات جوية وقصفاً عنيفاً على أبراج سكنية وأنفاق ومسجد في قطاع غزة.

واعترفت قوات الاحتلال بشن أكثر من 500 غارة على القطاع خلال الساعات الماضية فقط، ما أدى لارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 510 شخصاً بينهم أطفال ونساء، وإصابة 2800 آخرين.

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