كتائب القسام تقصف تل أبيب ردّا على استهداف المدنيين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الثلاثاء، أنها ضربت تل أبيب وسط فلسطين المحتلة برشقة صاروخية، ردّا على مجازر الاحتلال ضد المدنيين في غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن وسائل إعلام عبرية، أن 3 مستوطنين أصيبوا بجروح جراء سقوط صواريخ المقاومة على تل أبيب.

ومساء أمس الإثنين، دكّت المقاومة عاصمة الاحتلال برشقة صاروخية، رداً على المجازر الصهيونية بحقّ المدنيين في القطاع.

وأقرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع إصابة مباشرة في بئر يعقوب بالرملة، وإصابة مباشرة في بيتح تكفا، جرّاء الصواريخ التي تمّ إطلاقها من غزة.