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كتائب القسام تنشر رسالة مصوّرة لأسيرة إسرائيلية قتلت تحت قصف الاحتلال (فيديو)

الشروق أونلاين
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كتائب القسام تنشر رسالة مصوّرة لأسيرة إسرائيلية قتلت تحت قصف الاحتلال (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

نشرت كتائب القسام مساء الإثنين، رسالة مصوّرة لأسيرة إسرائيلية من مجنّدي قوات الاحتلال. قبل مقتلها في قصف لطائرات الجيش الذي كانت تقاتل في صفوفه.

يتعلق الأمر “بالأسيرة المجنّدة فاؤول أزاي مارك أسياني. التي قُتلت إثر قصف طائرات العدوّ الصهيوني لأماكن متفرقة من قطاع غزة، بتاريخ 9 نوفمبر الجاري”، تقول كتائب القسام.

وحذّر الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة في كلمة مسجّلة مساء اليوم من أن “استمرار القصف على غزة، يهدّد حياة أسرى العدوّ”.

كما تحدث أبو عبيدة عن جهود قطرية للوساطة من أجل إجراء تبادل للأسرى، بين المقاومة وسلطات الاحتلال.

وذكر أبو عبيدة أن المقاومة أكدت إمكانية الإفراج عن 50 امرأة وطفلا من المحتجزين في غزة. مقابل إطلاق سراح 200 طفل فلسطيني و75 امرأة من المعتقلين في سجون الاحتلال.

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