كتائب القسام تنشر مجددا: “قريبا.. الوقت ينفد”

بثّت، السبت، كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” تسجيلا جديدا قصيرا لأسيرين صهيونيين في غزة، طالبا بإعادتهما للبيت، بنفس شعار الفيديو السابق “الوقت ينفد”.

وحمل الفيديو مشهدا قصيرا لأسيرين صهيونيين بملامح غير ظاهرة يطالبان بإعادتهما إلى البيت، وقال أحدهما” أعيدونا إلى البيت، أعيدونا إلى الحياة نحن هنا أموات.. كفى أعيدونا.”

وبتاريخ 29 مارس الماضي، بثّت كتائب “القسام”- الجناح العسكري لحركة “حماس” تسجيلا جديدا لأسير صهيوني في غزة تحت عنوان “الوقت ينفد”.

ويظهر في الفيديو، الذي يمتد لأكثر من ثلاث دقائق، الأسير الصهيوني وهو يتحدث بالعبرية أمام الكاميرا ويرفع يديه عدة مرات مطالباً بالإفراج عنه.

وطلب الأسير الصهيوني في التسجيل من “الجميع في الكيان الدفاع عنه وإنقاذه من الأسر”، كما طالب “نقابة العمال في الكيان الصهيوني ببذل كل جهد للضغط من أجل إنقاذه”.

وخاطب الأسير الصهيوني نتانياهو قائلا إن “الحرب النفسية الحقيقية هي سماع القصف على مدار 24 ساعة”.