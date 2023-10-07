كتائب القسام توجّه رشقة من 150 صاروخا نحو تل أبيب

ردّا على قصف برج سكني في غزة

هدّد الناطق العسكري باسم كتائب القسام المدعو أبو عبيدة، بـ”ردّ مزلزل” يستهدف عاصمة الاحتلال، عقب قصف قواته لبرج سكني في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في تصريح تناقلته وسائل إعلام محلية:”على تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة، وتنتظر ردنا المزلزل. بعد أن دمّر الاحتلال برج فلسطين في غزة”.

وفي وقت لاحق، وجّهت كتائب القسام رشقة صاروخية كبيرة بنحو 150 صاروخاً صوب تل أبيب، ردّا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.

وأسفر قصف قوات الاحتلال عن ارتقاء 198 شهيدا، وإصابة أكثر من 1600 جريح. فيما كبّدت عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في وقت مبكر من اليوم مقتل أكثر من 150 إسرائيلي.

وأدانت الجزائر في وقت سابق من اليوم، الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وطالبت المجموعة الدولية بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني.