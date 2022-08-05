كتائب القسام: دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا ستكون لعنة على الاحتلال الإسرائيلي

قالت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، إن دماء الفلسطينيين الذين قتلتهم غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع “لن تذهب هدرا”.

وأضافت “القسام”، في بيان لها : “دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا لن تذهب هدرا، وستكون لعنة على الاحتلال”.

ونعت في بيانها “الشهداء وعلى رأسهم القائد في سرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 8 فلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة 44 آخرين، منذ انطلاق العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين، الجمعة، جراء قصف جوي نفذته قوات الاحتلال الاسرائيلي، استهدف عدة مواقع في قطاع غزة.

وأعلنت هيئة البث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال قياديا بارزا في حركة الجهاد الإسلامي في غزة.

في حين أعلن مصدر في حركة الجهاد الإسلامي لوسائل الإعلام، عن اغتيال تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس خلال الغارات.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأنه “جرى نقل عدد من الإصابات جرّاء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مناطق متفرقة في غزة”.

وأفادت مصادر إعلامية أنه سمعت أصوات غارات عنيفة، مع تصاعد أعمدة الدخان في مناطق متفرقة من القطاع.

من جانبه، أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في غزة تحت اسم “الفجر الصادق”.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أكدت أنها لن تسمح “للعدو أن يمرر سياساته الهادفة للنيل من المقاومة والصمود الوطني”.

أما حماس، فأكدت أن “المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها بكل قوة”.

وقالت الحركة في بيان، إن “العدو الإسرائيلي هو من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة، وعليه أن يتحمل المسؤولية”.