كتائب القسام: عشرات الصواريخ تضرب تل ابيب ردا على مجزرة مخيم الشاطئ 

شنت كتائب القسام، السبت، هجوما بعشرات الصواريخ على مناطق في تل أبيب، ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.

وأعلنت “كتائب الشهيد عز الدين القسام” قصفها منطقة مستوطنة “موديعين” غرب رام الله، وصرحت بأن ذلك “إهداء لأرواح شهداء الضفة المحتلة وانتقام لدمائهم”.

وقالت: “نوجه الآن ضربةً صاروخية لأسدود بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين”.

ودعا جيش الكيان الصهيوني المستوطنين للدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

آخر تطورات العدوان على غزة والأقصى

لا تزال حدة التوتر على أوجّها في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة والمسجد الأقصى، مع تعثر المساعي الدولية لوقف الصراع.

الرئاسة الفلسطينية تدين القتل الوحشي المبرمج الذي تقوم به قوات الاحتلال

أدانت الرئاسة الفلسطينية، عمليات القتل الوحشية المبرمجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد الشهداء إلى 122 شهيد في غزة، وارتقى في الضفة الغربية 7 شهداء حتى هذه اللحظة.

وجاء في بيان نشره الرئيس الفلسطيني عباس ابو مازن: “حملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وهذا التوتر وهذه الدماء التي سالت من أبناء الشعب الفلسطيني”.

وحذرت الرئاسة، من استمرار هذه الممارسات الإجرامية، وطالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والسريع لوقف هذا العدوان الإسرائيلي كي لا تخرج الأمور عن السيطرة.

وأشادت الرئاسة، بصمود وصبر شعبنا في كل أماكن تواجده، وخاصة في القدس وفي قطاع غزة الذي يتعرض منذ عدة أيام إلى هجمة شرسة أدت إلى قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت والأبراج السكنية، وهو الأمر الذي يجب ان يتوقف فوراً، والذي لا يمكن السكوت عليه.

وطالبت الرئاسة بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسحب جميع المستوطنين والجنود الإسرائيليين من القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

كما دعت الرئاسة مجلس الأمن الدولي، وأطراف الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات حفاظاً على الأمن والسلم وفقاً أحكام القانون الدولي.

القوات الإسرائيلية تغلق مداخل حي الشيخ جراح

أغلقت قوات جيش الاحتلال مداخل حي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء في القدس، ومنعت المتضامنين من الوصول إليه.

وبحسب ما أفاد مراسل وكالة سبوتنيك فقد تم اعتقال شابين اثنين من باب المغاربة بالقدس وقيام الصهاينة بالاعتداء عليهما بوحشية.

آلاف الأردنيين يزحفون إلى الحدود مع فلسطين نصرة للقدس

زحف آلاف الأردنيين، الجمعة، نحو الحدود الأردنية الفلسطينية، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني، وشهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالعدوان على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

كتائب القسام تستهدف مصنع كيميائي محاذ لقطاع غزة بطائرة مسيرة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجمعة، استهداف مصنع كيميائي صهيوني في بلدة نير عوز على الحدود مع قطاع غزة بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان الجناح العسكري لحماس: “استهدفت كتائب القسام مصنع كيميائي في نير عوز بطائرة مسيرة من طراز شهاب”.

الجامعة العربية: العدوان على غزة والتصعيد المتبادل قد يطال المنطقة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن اعتداءات جيش الإحتلال على غزة والتصعيد المتبادل قد يطال المنطقة بأسرها.

وحسب بيان للجامعة نشرته وكالة سبوتنيك فإن بعثتها بنيويورك تتابع مع المجموعة العربية هناك عن كثب التحركات الجارية في مجلس الأمن بهدف تحميل إسرائيل مسئولية اعتداءاتها.

جيش الاحتلال الاسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة من غزة

قال جيش الإحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه اعترض طائرة مسيّرة أطلقت من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأناضول إنها استلمت نسخة من بيان جيش الاحتلال جاء فيه: “اعترضت الدفاعات الجوية طائرة بدون طيار أخرى خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث كان سلاح الجو يتابعها حتى إسقاطها”.

وأضافت الوكالة أن هذه المرة الرابعة التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرات بدون طيار منذ الأربعاء.

في ذات السياق أعلن “مركز شيبا الطبي” وفاة إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها جراء سقوط صواريخ على وسط تل أبيب، لترتفع حصيلة قتلى الصهاينة منذ الإثنين إلى 9.

الصحة الفلسطينية: 119 شهيدا بينهم 31 طفلا و19 سيدة منذ الإثنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع ضحايا الغارات الصهيونية العنيفة والمتواصلة على قطاع غزة منذ مساء الإثنين، إلى 119 شهيدا، و830 إصابة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد شهداء العدوان على غزة ارتفع إلى “119 شهيدا، من بينهم 31 طفلا، و19 سيدة”، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 830، وصفت مصادر طبية جراحهم بالمتفاوتة.