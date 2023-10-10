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كتائب القسام: نمهل سكان عسقلان حتى الخامسة مساءً لمغادرتها
العالم

كتائب القسام: نمهل سكان عسقلان حتى الخامسة مساءً لمغادرتها

الشروق أونلاين
  • 2015
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كتائب القسام: نمهل سكان عسقلان حتى الخامسة مساءً لمغادرتها

كشف الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، إننا نمهل سكان مستوطنة عسقلان المحتلة مهلة لمغادرتها حتى الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء. 

وقال الناطق باسم القسام أبو عبيدة:

رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر

وتتواصل الاشتباكات في مواقع وبلدات إسرائيلية في رابع يوم على عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

في وقت يشن فيه جيش الاحتلال غارات قال “إنها الأعنف منذ سنوات على مختلف مناطق قطاع غزة”.

وقصفت سرايا القدس “مواقع وحشودا عسكرية للاحتلال الإسرائيلي -ضمن معركة طوفان الأقصى- بقذائف الهاون”.

وحسب مراسل قناة الجزيرة، فإن “هناك إصابات في قصف صاروخي للمقاومة على مستوطنة تلمي إلياهو في غلاف غزة الجنوبي”.

وذكر المصدر ذاته “إن إصابة مباشرة وقعت في مبنى جنوب عسقلان المحتلة في دفعة صواريخ التي أطلقت من قطاع غزة”.

القسام يعلن قصف مطار بن غوريون

أعلنت كتائب القسام قصفها مطار بن غوريون بالصواريخ، حيث دوت “صفارات الإنذار في محيط المطار ومناطق واسعة في تل أبيب وعموم إسرائيل”.

وقالت القسام “إن استهداف بن غوريون يأتي ردا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في قطاع غزة”.

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