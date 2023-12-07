-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

كتائب القسّام دمّرت 135 آلية عسكرية خلال الـ72 ساعة الأخيرة

الشروق أونلاين
  • 185
  • 0
كتائب القسّام دمّرت 135 آلية عسكرية خلال الـ72 ساعة الأخيرة
ح. م

تمكنت كتائب القسام من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، خلال الـ72 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به الناطق العسكري للكتائب أبو عبيدة مساء اليوم، الخميس 7 ديسمبر.

المتحدث العسكري لكتائب القسام قال أن مقاتلي الكتائب “أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر”.

ليضيف أنهم “دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

مقالات ذات صلة
رسميا.. روسيا تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

رسميا.. روسيا تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

فايننشال تايمز: حجم الدمار في غزة لم يحدث حتى في الحرب العالمية الثانية

فايننشال تايمز: حجم الدمار في غزة لم يحدث حتى في الحرب العالمية الثانية

بوتين في زيارة للإمارات والمملكة العربية السعودية

بوتين في زيارة للإمارات والمملكة العربية السعودية

بوتين: نعتزم تكثيف التنسيق مع الجزائر بشأن القضايا الحالية

بوتين: نعتزم تكثيف التنسيق مع الجزائر بشأن القضايا الحالية

المخزن يواصل الهولوكوست ضد الريفيّين

المخزن يواصل الهولوكوست ضد الريفيّين

صحفية صهيونية مغربية تهاجم المسلمين وتلقى الدعم من “تي آف 1”

صحفية صهيونية مغربية تهاجم المسلمين وتلقى الدعم من “تي آف 1”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد