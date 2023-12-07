كتائب القسّام دمّرت 135 آلية عسكرية خلال الـ72 ساعة الأخيرة

تمكنت كتائب القسام من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، خلال الـ72 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به الناطق العسكري للكتائب أبو عبيدة مساء اليوم، الخميس 7 ديسمبر.

المتحدث العسكري لكتائب القسام قال أن مقاتلي الكتائب “أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر”.

ليضيف أنهم “دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.