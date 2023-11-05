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كتائب “حزب الله” العراقي تحذر بلينكن من زيارة العراق وتتوعده

الشروق أونلاين
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كتائب “حزب الله” العراقي تحذر بلينكن من زيارة العراق وتتوعده
ح.م
وزير ‏الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

حذرت كتائب “حزب الله” العراقي يوم الأحد، وزير ‏الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي سيجري زيارة للعاصمة العراقية بغداد، مؤكدة أنه “غير مرحب به”. 

وقال المسؤول الأمني في كتائب “حزب الله” العراقي في بيان عبر “تلغرام”: “زيارة بلينكن غير مرحب بها وسنقابل ذلك بتصعيد غير مسبوق”.

وأضاف المسؤول المعروف باسم أبو علي العسكري: “غلق السفارة الأمريكية في العراق، ومنع حاملي الجنسية الأمريكية من دخول العراق سنصل إليه بطريقتنا الخاصة غير السلمية، لأن التعامل السلمي مع القتلة، جبن وتخاذل”.


وتابع المسؤول ذاته: “فتح ملف إخراج القوات الأجنبية بهذا التوقيت هو ذر للرماد في العيون، ومحاولة لتكبيل أيادي المقاومة، وصرف لنظر الرأي العام الداخلي عن قضية غزة، والحال إن إخراج هذه القوات من البلاد أمر حاصل لا محال”.

وواصل: “في خضم جرائم العدو الصهيو – أمريكي بحق أطفال غزة ونسائها، بدعم من دول الغرب وأتباعهم في المنطقة، تتكشف للعالم بوضوح عدم آدمية هؤلاء، وتورطهم في ارتكاب المجازر الوحشية في فلسطين”.

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