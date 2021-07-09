كتابان جديدان لعبد الرحمن بن عطية

سبق أن كتبت عن هذا العالم الجزائري الكبير عبد الرحمن بن عطية، لقد عرضت لقراء العربية كتابه (أساطير المؤرخين الغربيين تتهاوى: أصل أوروبا عروبي، روما وريثة ومغتالة لقرطاج).

وقد صدر مؤخرا كتابان هامان لبن عطية هما كتاب: de Yugurtha au FLN deVereingétorix à la 5e République من 287 صفحة، طبع يونيو 2021 وكتاب: La Saga des Féniciens من 465 صفحة، طبع يوليو 2020

الكتابان طبعا باللغة الفرنسية، ولا بد من أن تتقدم مؤسسة ثقافية لترجمتهما إلى الغة العربية ونشرهما.

الذي يهمني الكتاب الأول، الذي ربط فيه المؤلف بين ثورة يوغورطا وجبهة التحرير الوطني، فجعل الأولى امتدادا للجبهة تاريخية وسياسيا. فقد ذكر أن قبائل قبيلة الغال أرفينوس بشمال فرنسا قدمت جنودا لحنّا بعل في أثناء الحرب البونية الثانية (201 ـ218) قبل الميلاد. يوغورطا في شمال إفريقيا الذي قاوم الاستعمار الروماني، قلد من طرف فيرينجيتوريكس شمالي البحر المتوسط، ستين سنة في ما بعد. المقاومان الاثنان توفيا بالتتالي سنة 105 وسنة 45 قبل الميلاد.مع أسرهما بروما.

كما أورد المؤلف أنه في القرن التاسع عشر الميلادي الثالث عشر الهجري ثار بوبغلة بن الحاج من أولادي سيدي الشيخ وبوزيان وغيرهم من الزعاطشة ثورة عارمة حتى الشهادة.. واستأنفت جبهة التحرير الوطني الجهاد فرفعت المشعل يوم أول نوفمبر 1954 م 1372 هـ حتى تحقيق النصر على الاستعمار الفرنسي وريث الإمبريالية الرومانية وتحقيق تحرر الجزائر من الاحتلال.

المؤرخ عبد الرحمن بن عطية يجعل تاريخ الجزائر مبنيا على ثلاثة عناصر: العروبة، والإسلام، والكنعانية الفينيقية البونيقية. ويعتمد في كتبه على مراجع هامة عالمية، له عدة كتب، وآخرها هذان الكتابان اللذان أقدمهما لقراء العربية، راجيا من “الشروق” الغراء أن تهب لترجمتهما إلى العربية.