كتاب عن الرئيس التاريخي لغالي معسكر بن عومر برحال

بحضور عديد الشخصيات يتقدمهم لخضر بلومي

قدم الإعلامي محمد بن كربعة بوهران كتابه عن الرئيس الأسبق لفريق غالي معسكر ورئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم سابقا بن عومر برحال في إطار الذكرى المئوية لتأسيس الفريق.

هذا الكتاب الصادر عن دار القدس العربي الذي يحمل عنوان “بن عومر برحال الرئيس الأسطوري لفريق غالي معسكر” ضمن سلسلة تاريخية عن فريق غالي معسكر بمناسبة التحضير لإحياء الذكرى المئوية لتأسيسه وتشمل 50 كتابا تتناول مختلف المراحل التاريخية للفريق كأول ناد للمسلمين بولاية معسكر تأسس سنة 1925.

كما يسلط الضوء أيضا على الشخصيات الرياضية التي ساهمت في تألق هذا الفريق وحققت معه نتائج ايجابية كبطولة الجزائر لكرة القدم سنة 1984. ويتطرق الكتاب أيضا -حسب السيد بن كربعة- الى مراحل مهمة من تاريخ فريق غالي معسكر الذي كانت له مواقف وطنية تجسدت من خلال توقفه عن النشاط خلال ثورة التحرير المجيدة ضد الاستعمار الفرنسي، تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني.

كما حقق النادي نتائج جيدة بعد عودته للنشاط بعد الاستقلال بداية من صعوده للقسم الوطني الأول سنة 1971، ثم نيله البطولة الوطنية في 1984 ووصل سنة 1985 إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للأندية البطلة وهي نفس السنة التي بلغ فيها نصف نهائي كأس الجمهورية. وينتظر أن تصدر سلسلة الكتب حول فريق غالي معسكر بالتدريج خلال السنوات الثلاث المقبلة لتختتم سنة 2025 بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيسه، وفق نفس المصدر.

للإشارة حضر حفل تقديم الكتاب عدد من الشخصيات الرياضية من بينها نجم الفريق الوطني الأسبق لخضر بلومي وعدد من اللاعبين القدامى لفرق غالي معسكر ومولودية وجمعية وهران.