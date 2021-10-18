-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
صدر باللغة البولونية ومؤلفه يريد طبعه بالجزائر

كتاب عن المدرب الأسبق لشبيبة القبائل ستيفان زيفوتكو

ع.ع
  • 255
  • 0
كتاب عن المدرب الأسبق لشبيبة القبائل ستيفان زيفوتكو
ح.م
المدرب الأسبق لشبيبة القبائل البولوني ستيفان زيفوتكو

أكد الصحفي البولوني ميخايل سيكلارز أنه أصدر مؤخرا كتاب باللغة البولونية يتحدث فيه عن حياة المدرب الأسبق لشبيبة القبائل البولوني ستيفان زيفوتكو، وعن مسيرته كلاعب وكمدرب والبصمة التي تركها كمسؤول على العارضة الفنية للنادي القبائلي، تحت عنوان (De Lviv au Championnat d’Afrique)، ومعناه من مدينة lviv التي ولد بها الى البطولة الافريقية.

وقال الصحفي البولوني ميخايل سيكلارز في تصريح للشروق: “الكتاب الذي ألفته من 400 صفحة،مقسم لثلاثة أقسام، في الجزء الأول تحدثت عن زيفوتكو قبل الحرب العالمية الثانية، بآلامها وأحزانها،… أين فقد التقني العديد من زملائه لاعبي كرة القدم، والآثار التي تركتها الحرب في نفسيته، وفي الجزء الثاني تطرقت الى حياته كلاعب وكمدرب وفي الجزء الثالث، تواجده في فريق شبيبة القبائل لمدة 14 سنة، حيث تمكن من خلالها الظفر بالعديد من الألقاب أهمها، لقبان افريقيان، سبع بطولات محلية، كأس الجزائر، وكأس السوبر الافريقي”.

وأضاف قائلا:”زرت الجزائر خلال انجازي للكتاب و التقيت العديد من اللاعبين السابقين على غرار عيبود، والحارس عمارة، مدان،بويش، وحتى اللاعب الدولي السابق رابح ماجر،كلهم أثنوا على ما قدمه زيفوتكو لفريق شبيبة القبائل، والكرة الجزائرية”.

الصحفي البولوني أكد أنه يبحث على دار نشر في الجزائر تتكفل بطبع الكتاب حتى يتمكن الجزائريون من معرفة هذه الأسطورة البولونية والتي قدمت الكثير للكرة وخاصة في نادي كبير وعريق كشبيبة القبائل.

وعن السبب الذي جعله ينجز كتابا عن زيفوتكو قال ميخايل سيكلارز:” منذ كأس افريقيا بتونس سنة 2004، عندما التقيت بأحد الصحفيين الجزائريين (يقصد رئيس تحرير الرياضة بالشروق ياسين معلومي)، حيث أكد لي المكانة التي يحتلها زيفوتكو في أوساط الجزائريين وخاصة جمهور شبيبة القبائل النادي العريق، قررت أن أنجز كتابا عنه، وزرته مرات عديدة، وجئت إلى الجزائر بعدها، والتقيت بالعديد من الشخصيات واللاعبين السابقين، الذين دربهم زيفوتكو”.

مقالات ذات صلة
نحو لعب مباراة بوركينا فاسو بحضور الأنصار

نحو لعب مباراة بوركينا فاسو بحضور الأنصار

محرز ينفي تورطه في فضيحة جنسية هزت نادي مانشيتر سيتي

محرز ينفي تورطه في فضيحة جنسية هزت نادي مانشيتر سيتي

مدرب نيس يردّ على بلماضي

مدرب نيس يردّ على بلماضي

“كوسيدار” تستلم رسميا مشروع إنهاء ملعب تيزي وزو

“كوسيدار” تستلم رسميا مشروع إنهاء ملعب تيزي وزو

صحيفة إيطالية تتحامل على بن ناصر وجماهير ميلان غاضبة

صحيفة إيطالية تتحامل على بن ناصر وجماهير ميلان غاضبة

ندوة حول “إصابات كرة القدم.. العلاج والتغطية”

ندوة حول “إصابات كرة القدم.. العلاج والتغطية”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد