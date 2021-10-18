كتاب عن المدرب الأسبق لشبيبة القبائل ستيفان زيفوتكو

صدر باللغة البولونية ومؤلفه يريد طبعه بالجزائر

أكد الصحفي البولوني ميخايل سيكلارز أنه أصدر مؤخرا كتاب باللغة البولونية يتحدث فيه عن حياة المدرب الأسبق لشبيبة القبائل البولوني ستيفان زيفوتكو، وعن مسيرته كلاعب وكمدرب والبصمة التي تركها كمسؤول على العارضة الفنية للنادي القبائلي، تحت عنوان (De Lviv au Championnat d’Afrique)، ومعناه من مدينة lviv التي ولد بها الى البطولة الافريقية.

وقال الصحفي البولوني ميخايل سيكلارز في تصريح للشروق: “الكتاب الذي ألفته من 400 صفحة،مقسم لثلاثة أقسام، في الجزء الأول تحدثت عن زيفوتكو قبل الحرب العالمية الثانية، بآلامها وأحزانها،… أين فقد التقني العديد من زملائه لاعبي كرة القدم، والآثار التي تركتها الحرب في نفسيته، وفي الجزء الثاني تطرقت الى حياته كلاعب وكمدرب وفي الجزء الثالث، تواجده في فريق شبيبة القبائل لمدة 14 سنة، حيث تمكن من خلالها الظفر بالعديد من الألقاب أهمها، لقبان افريقيان، سبع بطولات محلية، كأس الجزائر، وكأس السوبر الافريقي”.

وأضاف قائلا:”زرت الجزائر خلال انجازي للكتاب و التقيت العديد من اللاعبين السابقين على غرار عيبود، والحارس عمارة، مدان،بويش، وحتى اللاعب الدولي السابق رابح ماجر،كلهم أثنوا على ما قدمه زيفوتكو لفريق شبيبة القبائل، والكرة الجزائرية”.

الصحفي البولوني أكد أنه يبحث على دار نشر في الجزائر تتكفل بطبع الكتاب حتى يتمكن الجزائريون من معرفة هذه الأسطورة البولونية والتي قدمت الكثير للكرة وخاصة في نادي كبير وعريق كشبيبة القبائل.

وعن السبب الذي جعله ينجز كتابا عن زيفوتكو قال ميخايل سيكلارز:” منذ كأس افريقيا بتونس سنة 2004، عندما التقيت بأحد الصحفيين الجزائريين (يقصد رئيس تحرير الرياضة بالشروق ياسين معلومي)، حيث أكد لي المكانة التي يحتلها زيفوتكو في أوساط الجزائريين وخاصة جمهور شبيبة القبائل النادي العريق، قررت أن أنجز كتابا عنه، وزرته مرات عديدة، وجئت إلى الجزائر بعدها، والتقيت بالعديد من الشخصيات واللاعبين السابقين، الذين دربهم زيفوتكو”.