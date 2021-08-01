كتب مدرسية مكدّسة بالمتوسطات!

مديرو الابتدائيات يرفضون استلامها

يواجه مديرو المتوسطات على المستوى الوطني صعوبات في ضمان إيصال الكتب المدرسية إلى المؤسسات التربوية، بسبب رفض مديري المدارس الابتدائية استلامها، بحجة أنها لا تدخل ضمن مهامهم الرئيسية التي نصت عليها قوانين الجمهورية سارية المفعول.

أفادت مصادر “الشروق” بأن مصالح الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية المختصة، قد وزعت الأربعاء الفارط آخر دفعة من الكتب المدرسية على متوسطات و ثانويات الوطن، غير أن مديري المتوسطات من خلال موظفي المصالح الاقتصادية يواجهون عراقيل في ضمان إيصال الكتب المدرسية التي استلموها مؤخرا إلى المدارس الابتدائية الموزعة وطنيا، و ذلك بسبب رفض مديري هذه المدارس استلام الكتب على اعتبار أن مهمة بيع الكتب للتلاميذ في الدخول المدرسي المقبل، لا تدخل ضمن مهامهم و ليس في الأصل من صلاحياتهم، حيث جددوا مطالبة الوزارة الوصية بضرورة استحداث منحة على البيع على سبيل المثال كتعويض مادي عن المهمة، و إلا سيصرون على مقاطعة استلام وبيع الكتب المدرسية.

وأضافت مصادرنا بأن الكتب المدرسية التي من المفروض أن تصل إلى التلاميذ لا تزال مكدسة على مستوى المتوسطات، على اعتبار هذه الأخيرة هي التي تتكفل بحفظ حصص المدارس الإبتدائية من الكتب المدرسية ثم تقوم بضمان وصولها إلى الابتدائيات، مشددة في ذات السياق على أن الوصاية ملزمة بالتدخل المستعجل لأجل إيجاد حل جذري للمشكل الذي يتجدد مع كل دخول مدرسي.