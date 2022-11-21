كتيبة بوقرة تستأنف التدريبات بعد يومي راحة في دبي

عريبي يلتحق بالتربص للمشاركة في ودية الكويت

يستأنف المنتخب الوطني المحلي، الثلاثاء، التدريبات في تربص الإمارات العربية المتحدة بعد استفادة اللاعبين من يومين للراحة عقب الفوز المحقق أمام منتخب سيراليون، السبت الماضي بملعب نادي الفجيرة، بثلاثية نظيفة، وهو الانتصار الثاني الذي سجله المنتخب الوطني المحلي بمعسكر الإمارات الذي كان افتتحه بفوز أمام منتخب سوريا في اللقاء الودي الأول بإمارة الشارقة.

ويتواجد أشبال المدرب الوطني، مجيد بوقرة، منذ يوم الأحد بإمارة دبي التي ستحتضن آخر مقابلة ودية لهم خلال هذا التربص، وذلك يوم الجمعة القادم أمام منتخب الكويت.

وعرفت التشكيلة الوطنية انضمام مهاجم شباب بلوزداد، كريم عريبي، إلى معسكر دبي بعد أن أنهى ارتباطه مع المنتخب الوطني الأول الذي خاض مباراتين وديتين أمام منتخبا مالي والسويد، شهدت مشاركته في الودية الأولى ضد نسور مالي بوهران، في حين لم يعتمد المدرب الوطني، جمال بلماضي، على عريبي في المباراة الودية الثانية أمام منتخب السويد التي عرفت سقوط الخضر بثنائية نظيفة.

وأوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه الإلكتروني أن لاعب شباب بلوزداد طار إلى دبي مباشرة بعد نهاية مواجهة السويد حيث تنقل إلى باريس اتجاه الإمارات لينضم إلى رفاقه بفندق “موفانبيك” بدبي.

يذكر أن رفاق القائد شعيب كداد يحضرون لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة مطلع العام القادم بالجزائر بين شهري جانفي وفيفري، التي تعتبر هدف رئيسي لكتيبة الماجيك وتسعى للتتويج بها لأول مرة في تاريخ كرة القدم الجزائرية، وتكرار انجاز كأس العرب للفيفا العام الماضي.