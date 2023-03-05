“كثرة اللاعبين الأجانب أضرّت بِنتائج المنتخب الإنجليزي”

في تصريح لِرئيس اتحاد الكرة المحلّي

يُخطّط اتحاد إنجلترا لِكرة القدم لِإيجاد حلّ لِنتائج منتخب بلاده، من خلال التقليل من جلب اللاعبين الأجانب.

ومعلوم أن رفوف خزانة منتخب إنجلترا تضمّ لقبا وحيدا فقط عمره أكثر من نصف قرن، ويتعلّق الأمر بِكأس العالم نسخة 1966. رغم عراقة الكرة في هذا البلد، وقوّة الدوري المحلّي، ووفرة المواهب.

وقال رئيس اتحاد الكرة الإنجليزي مارك بيلينغهام: “يهمّنا التحكّم في تدفّق اللاعبين الأجانب والحدّ منه. في آخر فترتَين انتقاليتَين (سوقَي انتقالات شتاء وصيف 2022)، استقبلنا ضعف عدد اللاعبين الأجانب مُقارنة بِدوريات في بلدان أخرى. لِذلك تمّ تقليل منح الفرصة للاعبين الإنجليز الذين تقلّ أعمارهم عن 21 سنة، وانخفضت مدّة لعب هذه الفئة بِشكل كبير، وتحديدا بِمقدار النّصف تقريبا”.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأحد: “نحتاج إلى مراجعة فعّالية نظام التأشيرات الحالي في كرة القدم الإنجليزية، حتى نتمكّن من جذب أفضل المواهب في العالم، مع الاستمرار في دعم اللاعبين الإنجليزيين الشباب الذين يحتاجون إلى فرصة للتطوّر”.