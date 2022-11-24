كثير من الأرقام المونديالية وشيء من التعاليق

انتهت سهرة الخميس الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم، نسخة قطر 2022.

ولُعبت آخر مباراة من عمر هذه المرحلة، وانتهت بِفوز منتخب البرازيل بِثنائية نظيفة على فريق صربيا.

وإليكم بعض الأرقام والمعطيات عن الجولة الأولى:

– يتصدّر 6 لاعبين لائحة هدّافي المونديال مُؤقّتا بِرصيد هدفَين لِكلّ واحد منهم، وهم: الإسباني فيران توريس، والبرازيلي ريتشارليسون، والفرنسي أوليفيي جيرو، والإنجليزي بوكايو ساكا، والإيراني مهدي تيريمي، والإكواتوري إينر فالونسيا.

– يتسيّد الإنجليزي هاري كين والبرتغالي برونو فيرنانديز لائحة أفضل المُوزّعين، بِتمريتَين حاسمتَين لِكلّ واحد منهما.

– عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو رقم 5 مشاركات مونديالية: 2006 و2010 و2014 و2018 و2022. وكان الرقم السابق بِحوزة الحارس المكسيكي أنطونيو كارباخال ما بين نسختَي 1950 و1966، وصانع الألعاب الألماني لوتار ماتيوس ما بين طبعتَي 1982 و1998، والمدافع المكسيكي رافائيل ماركيز مابين دورتَي 2002 و2018.

– الحارس السعودي محمد العويس أوّل لاعب عربي وآسيوي ينال جائزة “رجل المباراة”، وذلك في مباراة الأرجنتين.

– التونسي عيسى العيدوني اللاعب الإفريقي الوحيد والعربي الثاني الذي حاز جائزة “رجل المباراة”، وكان ذلك ضد الدانمارك.

– البرتغالي كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يُسجّل هدفا، وكان ذلك ضد فريق غانا، بِعمر 37 سنة و 292 يوم.

– الإسباني غافي أصغر لاعب يُمضي هدفا، وكان ذلك ضد كوستاريكا بِعمر 18 سنة و109 يوم.

– سُجّلت حصيلة 41 هدفا في 16 مباراة.

– منح الحكّام تسع ركلات جزاء، سُجّلت منها سبع ركلات.

– الأسترالي غريغ غودوين صاحب أسرع هدف، وبِالضّبط في الدقيقة التاسعة بعد انطلاق مواجهة فرنسا.

– أمّا الهدف “المُتأخّر”، فحمل بصمة الإيراني مهدي تريمي في الوقت بدل الضّائع (90+13) ضد إنجلترا.

– أحرز منتخب إسبانيا أثقل فوز بـ (7-0) على فريق كوستاريكا.

– حصد منتخب إنجلترا أكبر فوز بـ (6-2) على فريق إيران (من ناحية عدد الأهداف).

– 14 منتخبا من أصل 32 فريقا لم يتمكّنوا من التسجيل، يوجد بينهم 4 منتخبات إفريقية، وهي: السنيغال وتونس المغرب والكاميرون.

– لم يُطرد أيّ لاعب بِالبطاقة الحمراء في الجولة الأولى، وهو أمر لم يحدث منذ كأس العالم 1986 بِالمكسيك.