كحول ملوث يقتل 13 شخصا ويصيب 21 آخرين بالعمى في الكويت

توفي 13 شخصا في الكويت منذ السبت من جراء تسمّم كحولي ناجم عن تناول مشروبات ملوثة بمادة الميثانول، فيما يتلقى العشرات رعاية طبية عاجلة.

وأعلنت وزارة الصحة في الكويت أن “المستشفيات تعاملت منذ يوم السبت الماضي مع 63 حالة تسمم كحولي ناتج عن تناول مشروبات ملوثة بمادة الميثانول”.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى تفاوت خطورة الحالات إذ “تطلبت 31 حالة استخدام أجهزة التنفس الصناعي، فيما استدعت 51 حالة جلسات غسيل كلوي عاجلة، كما سجلت 21 حالة إصابة بعمى دائم أو تأثر البصر”.

وتحظر السلطات الكويتية استيراد الكحول منذ العام 1964، وقد تم تجريم استهلاكه في ثمانينيات القرن الماضي.