-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

كحول ملوث يقتل 13 شخصا ويصيب 21 آخرين بالعمى في الكويت

الشروق أونلاين
  • 116
  • 0
كحول ملوث يقتل 13 شخصا ويصيب 21 آخرين بالعمى في الكويت

توفي 13 شخصا في الكويت منذ السبت من جراء تسمّم كحولي ناجم عن تناول مشروبات ملوثة بمادة الميثانول، فيما يتلقى العشرات رعاية طبية عاجلة.

وأعلنت وزارة الصحة في الكويت أن “المستشفيات تعاملت منذ يوم السبت الماضي مع 63 حالة تسمم كحولي ناتج عن تناول مشروبات ملوثة بمادة الميثانول”.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى تفاوت خطورة الحالات إذ “تطلبت 31 حالة استخدام أجهزة التنفس الصناعي، فيما استدعت 51 حالة جلسات غسيل كلوي عاجلة، كما سجلت 21 حالة إصابة بعمى دائم أو تأثر البصر”.

وتحظر السلطات الكويتية استيراد الكحول منذ العام 1964، وقد تم تجريم استهلاكه في ثمانينيات القرن الماضي.

مقالات ذات صلة
“عمي موسى” ضحية الاعتداء والسرقة في عين الفكرون.. يروي ما حدث

“عمي موسى” ضحية الاعتداء والسرقة في عين الفكرون.. يروي ما حدث

ظاهرة فلكية رائعة هذه الليلة في سماء الجزائر

ظاهرة فلكية رائعة هذه الليلة في سماء الجزائر

رجل يصاب بحالة سامة بعد استشارة “شات جي بي تي”

رجل يصاب بحالة سامة بعد استشارة “شات جي بي تي”

مساعد ذكي في الجيب.. اسأل “شات جي بي تي” ولا تسأل الطبيب!

مساعد ذكي في الجيب.. اسأل “شات جي بي تي” ولا تسأل الطبيب!

صندوق النقد العربي يشيد بالاقتصاد الجزائري .. توقعات باستمرار النمو واستقرار التضخم

صندوق النقد العربي يشيد بالاقتصاد الجزائري .. توقعات باستمرار النمو واستقرار التضخم

شرطي من ولاية غرداية يقدر انضباط سائق دراجة نارية بقواعد السلامة

شرطي من ولاية غرداية يقدر انضباط سائق دراجة نارية بقواعد السلامة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد